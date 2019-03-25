Самарские активисты ОНФ проведут мониторинг состояния СК «МТЛ-Арена-2»

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26 марта в 11:00 часов в комплексе «МТЛ-Арена-2» (ул. Советской Армии, 253А) активисты Общероссийского народного фронта проведут мониторинг состояния спортивного центра, торжественно открытого в 2014 году, но до сих пор не доступного для посещения.По подсчётам общественников, общая сумма средств, потраченная за период строительства, подтверждённая заказчиком, составила 572 433 788 рублей, затраты на содержание объекта по состоянию на декабрь 2018 г. составили 7 879 773 рублей, и они продолжают расти. В процессе проработки вопроса выяснилось, что Прокуратурой Октябрьского района г. Самара ввод объекта в экспериментальнуюэксплуатацию был признан незаконным. Также, по сведению активистов ОНФ, произведённые в 2017-2018 гг. работы в тренировочном комплексе ни к чему не привели. Комплекс «МТЛ-Арена-2» продолжает оставаться закрытым для посещения.По итогам выездной инспекции ее участники направят сшитые красные ленточки чиновникам, которые принимали участие в строительстве иторжественном открытии спортивного комплекса, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.