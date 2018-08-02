Самарские активисты ОНФ приняли участие в работе форума IВолга

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Сопредседатель регионального штаба ОНФ, академик РАН Виктор Сойфер на смене «Наука и образование» рассказал участникам форума о перспективах «цифровой экономики». Академик раскрыл понятие "цифровая экономика" и разъяснил степень влияния цифровых технологий и бизнес-процессов на повседневную жизнь и на конкретных примерах рассказал о глобальных изменениях, которые ждут общество в связи с развитием технологий. «Возможности цифровой экономики колоссальны. Она позволяет на основе большего объема данных принимать более результативные решения, снижать количество ошибок, оптимально использовать ресурсы, повышать точность прогнозов и эффективность работы. Все эти явления принципиальным образом меняют устройство глобальной экономической системы — возможности потребителей, структуру отраслей», - считает Сойфер. Он напомнил, что развитие цифровой экономики является стратегически важным вопросом для России, определяющим ее конкурентоспособность на мировой арене, это определено Указом президента "О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 — 2030 годы".На смене «Политика и молодежное самоуправление» член регионального штаба ОНФ, региональный координатор антикоррупционного проекта «За честные закупки» Вадим Нуждин рассказал ребятам о том, как стать народным экспертом по контролю за госзакупками и какие темы особенно актуальны сегодня. «С июля этого года проект начал мониторинг обеспечения качественным питанием детей в учреждениях здравоохранения, в образовательных и дошкольных учреждениях. Вторая тема – карта картелей. В карту картелей уже попали 269 компаний из 44 регионов», - рассказал Нуждин.Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский и член штаба ОНФ Вадим Чумак на площадке iГородка Иволги-2018 пообщались с ребятами, развивающими тему инклюзии, доступной среды и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Член Центрального штаба ОНФ, руководитель Инклюзивного клуба добровольцев ОНФ Алексей Транцев считает, что ситуация в обществе меняется, но многое еще предстоит сделать в этом направлении.На смене «Лига труда» общественники ОНФ приняли участие в дискуссии «Общественное единство: что нас объединяет», которую проводил Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. По мнению Иосифа Дискина, социальная справедливость может лечь в основу общероссийского консенсуса. Однако работать над созданием социальной справедливости, по его мнению, должны все институты гражданского общества, а не государство. Послушать мнение авторитетного спикера пришли, в частности, юные железнодорожники. Член регионального штаба ОНФ Сергей Блохин пояснил, что такие встречи для будущих специалистов помогут им стать активными гражданами, влияющими на развитие Общества в целом.Эксперт Центрального штаба ОНФ, член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский также подчеркнул важность участия гражданского общества в процессе принятия решений, а также законотворческой деятельности. Самарские эксперты рассказали Боярскому об историческом месте, на площадке которого проходит молодежный форум, традициях Грушинского фестиваля, показали знаменитую Гору и Гитару, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ