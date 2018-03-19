Я нашел ошибку
Главные новости: 
В рамках мероприятия состоятся литературные семинары по поэзии и прозе.
Всех желающих приглашают в СОУНБ на День литературы
При задержании преступника при нем было обнаружен, приобретенный для личного употребления, героин.
В Самаре осужден мужчина, совершивший 12 краж из квартир и офисов
Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.
В Самаре стартует досрочный период ЕГЭ-2018
С помощью гидроинструмента спасатели извлекли тело водителя из Газели и передали сотрудникам МВД.
На трассе М5 на мосту через реку Сок столкнулись три грузовика, погиб водитель Газели, зажатой между двумя большегрузами
Однако работу ЦИК они оценили как эффективную.
Наблюдатели ОБСЕ отметили, что в российском эфире преобладал Путин, а в ходе кампании ограничивалась свобода слова
Преступление раскрыли очень быстро, преступнику угрожает до 4 лет колонии.
У совладелицы Елховского молокозавода украли из машины аксессуары Louis Vuitton на 140 тысяч
Самарская область получит 86810,3 тысяч рублей из федерального фонда на развитие паллиативной медицинской помощи
Самарская область получит 86810,3 тысяч рублей из федерального фонда на развитие паллиативной медицинской помощи
Из-за резкого падения стоимости акций ее компании.
Богатейшая женщина из Гонконга потеряла половину состояния — порядка $6 млрд
сегодня  Понедельник, 19 марта, 22:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/03:
USD 57.49
0.47
EUR 70.81
0.29
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарские активисты ОНФ приняли участие в акции «Россия — Крым: вместе навсегда!»

19 марта 2018 18:50
178
Четвертую годовщину присоединения Крыма к России самарские активисты Общероссийского Народного фронта отметили праздничным митингом, концертом и фейерверком на главной площади Куйбышева в Самаре.
Четвертую годовщину присоединения Крыма к России самарские активисты Общероссийского Народного фронта отметили праздничным митингом, концертом и фейерверком на главной площади Куйбышева в Самаре.

«В этот день на площади собрались активисты, волонтеры, представители профсоюзов, различных политических объединений, чтобы выразить поддержку жителям Крыма, которые четыре года назад путем демократической процедуры референдума выразили желание войти в состав Российской Федерации, и сегодня мы - единое государство», - рассказал сопредседатель регионального отделения, председатель областной федерации профсоюзов Павел Ожередов.

С инициативой проведения акции выступила молодежь Самарского региона. «За последние годы очень много самарских ребят побывало в Крыму по личной инициативе и на таких мероприятиях, как молодежный форум «Таврида». У многих установились крепкие дружеские связи с ровесниками из Крыма и Севастополя, поэтому мы пришли на митинг, чтобы выразить поддержку друзьям и ощутить себя частью большой и сильной страны. Слова президента о единении и консолидации находят отражение по всей стране, и я уверен, что с такой командой мы действительно сможем принимать самые важные, самые необходимые решения в любом вопросе, в политике и экономике. И мы сможем эти планы воплощать в жизнь., - подчеркнул член Центрального Штаба ОНФ, руководитель инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский напомнил молодежи, что четыре года назад была устранена историческая несправедливость, произошедшая во время развала страны, когда Крым оказался за пределами Российского государства. Он рассказал, что жители Самарской области одними из первых в стране откликнулись на призыв помочь Республике. «Наша губерния стала побратимом Сакского района Крыма, самарские жители собрали более 60 миллионов рублей на помощь крымчанам. Общими усилиями был восстановлен мемориальный комплекс «Девяти Героев Советского Союза» в Сакском районе, отремонтированы детские сады, отделение районной больницы. Учебные заведения получили новую мебель, оргтехнику, компьютеры, интерактивные доски, учебники и художественную литературу. Самарские волонтеры продолжают оказывать поддержку Крыму, где ведется активная работа по восстановлению экономики и модернизации инфраструктуры - строится Керченский мост, энергетический комплекс и многое другое», - подчеркнул Покровский.

Представитель самарской команды «Молодежки ОНФ» Сергей Борзенков рассказал, что участники митинга в Самаре смогли стать участниками проекта "Точка роста" и через мобильный студенческий навигатор отметить себя на карте города: «Механизм участия в новом проекте прост и понятен. В приложении есть информация о мероприятиях, которые наиболее полезны для региона и позволяют молодым людям проявлять активность. Это субботники "Чистый город", выборы президента РФ, мероприятия к 8 марта и майским праздничным датам».

Праздничные мероприятия в Самаре, посвященные объединению Крыма с Россией, завершились концертом с участием самарских вокально-инструментальных и танцевальных групп и красочным фейерверком, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.




Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 марта 2018  21:43
В рамках мероприятия состоятся литературные семинары по поэзии и прозе.
Всех желающих приглашают в СОУНБ на День литературы
 В рамках мероприятия состоятся литературные семинары по поэзии и прозе.  Социум
69
19 марта 2018  19:08
Причиной падения Мартынова стал незакрепленный карабин.
Воздушный акробат Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Калмыкии, скончался
Причиной падения Мартынова стал незакрепленный карабин.  Социум
147
19 марта 2018  18:50
Подарок мужчине на День Рожденье
Подарок мужчине на День Рожденье
 Перед многими людьми стает важный вопрос, что подарить мужчине на День рожденье? Вариантов много, но хочется выбрать действительно стоящую и нужную вещь.  Социум
38
Весь список

Здравоохранение
19 марта 2018  11:00
В Самаре пройдет акция «Улыбнись своему здоровью»
В Самаре пройдет акция «Улыбнись своему здоровью»
Ее проведут стоматологи областной клинической стоматологической поликлиники. Здравоохранение
193
18 марта 2018  11:34
В Самарской области с начала 2018 года зарегистрировано 6 случаев заболеваний бешенством среди животных
В Самарской области с начала 2018 года зарегистрировано 6 случаев заболеваний бешенством среди животных
В половине случаев больными были домашние собаки. Здравоохранение
368
16 марта 2018  15:11
Всем обратившимся в этот день в областную стоматологическую поликлинику будет проведен стоматологический осмотр. На его основании будут даны индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта, выданы карты стоматологического здоровья.
Самарские стоматологи проведут акцию «Улыбнись своему здоровью»
Всем обратившимся в этот день в областную стоматологическую поликлинику будет проведен стоматологический осмотр. На его основании будут... Здравоохранение
255
Весь список
Новости медицины
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
27
19 марта 2018  21:37
Клинический госпиталь ИДК: поволжский медицинский гигант
Клинический госпиталь ИДК: поволжский медицинский гигант
 В Самаре открылся госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя», ставший  самым крупным медицинским кластером Поволжья. Новости медицины
32
13 марта 2018  18:15
5 правил восстановления после блефаропластики
5 правил восстановления после блефаропластики
 Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
136
Весь список
Туризм
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
331
14 марта 2018  12:56
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Маршрут между Самарой и Тольятти впервые попал в тройку самых популярных в России среди любителей поездок с попутчиками
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
271
13 марта 2018  18:10
Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье
 Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье Туризм
87
Весь список
Образование
19 марта 2018  20:52
Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.
В Самаре стартует досрочный период ЕГЭ-2018
Во всех аудиториях пункта ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.  Образование
128
19 марта 2018  14:00
Стартует досрочный период ЕГЭ-2018 в Самарской области
Стартует досрочный период ЕГЭ-2018 в Самарской области
Будет открыт один пункт проведения экзаменов. Образование
196
16 марта 2018  10:10
Изобретения самарского Политеха позволят контролировать экологическую ситуацию
Изобретения самарского Политеха позволят контролировать экологическую ситуацию
Сотрудники вуза разрабатывают проекты в сфере окружающей среды. Образование
384
Весь список

Культура
19 марта 2018  13:24
В Самаре отметит 25-летие студенческий театр «Кокон»
В Самаре отметит 25-летие студенческий театр «Кокон»
В честь этого в Самарской гуманитарной академии пройдет праздничный вечер. Культура
149
19 марта 2018  09:48
Самарцев приглашают на концерт французской группы INSULA
Самарцев приглашают на концерт французской группы INSULA
Он состоится в рамках фестиваля франкофонии. Культура
177
18 марта 2018  11:19
В Самарской областной детской библиотеке пройдут встречи с гостями из Африки
В Самарской областной детской библиотеке пройдут встречи с гостями из Африки
Приглашают ребят от 7 до 15 лет на встречи с предствителями франкофонных стран. Культура
300
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
425
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
758
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
735
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1044
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
733
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
678
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1413
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
863
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
949
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1556
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
876
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4122
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2345
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2804
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2690
Весь список

Мероприятия
Всех желающих приглашают в СОУНБ на День литературы
В Самарской области состоится проверка системы оповещения
24 марта в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоится «Единый день ГТО»
Весь список
Популярное
за сегодня

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

1029

Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре

656

В Самарской области в ДТП с 4 автомашинами погиб человек

584
за неделю

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

3504

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2598

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

2466
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда