Самарские активисты ОНФ приняли участие в акции «Россия — Крым: вместе навсегда!»

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«В этот день на площади собрались активисты, волонтеры, представители профсоюзов, различных политических объединений, чтобы выразить поддержку жителям Крыма, которые четыре года назад путем демократической процедуры референдума выразили желание войти в состав Российской Федерации, и сегодня мы - единое государство», - рассказал сопредседатель регионального отделения, председатель областной федерации профсоюзов Павел Ожередов.С инициативой проведения акции выступила молодежь Самарского региона. «За последние годы очень много самарских ребят побывало в Крыму по личной инициативе и на таких мероприятиях, как молодежный форум «Таврида». У многих установились крепкие дружеские связи с ровесниками из Крыма и Севастополя, поэтому мы пришли на митинг, чтобы выразить поддержку друзьям и ощутить себя частью большой и сильной страны. Слова президента о единении и консолидации находят отражение по всей стране, и я уверен, что с такой командой мы действительно сможем принимать самые важные, самые необходимые решения в любом вопросе, в политике и экономике. И мы сможем эти планы воплощать в жизнь., - подчеркнул член Центрального Штаба ОНФ, руководитель инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев.Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский напомнил молодежи, что четыре года назад была устранена историческая несправедливость, произошедшая во время развала страны, когда Крым оказался за пределами Российского государства. Он рассказал, что жители Самарской области одними из первых в стране откликнулись на призыв помочь Республике. «Наша губерния стала побратимом Сакского района Крыма, самарские жители собрали более 60 миллионов рублей на помощь крымчанам. Общими усилиями был восстановлен мемориальный комплекс «Девяти Героев Советского Союза» в Сакском районе, отремонтированы детские сады, отделение районной больницы. Учебные заведения получили новую мебель, оргтехнику, компьютеры, интерактивные доски, учебники и художественную литературу. Самарские волонтеры продолжают оказывать поддержку Крыму, где ведется активная работа по восстановлению экономики и модернизации инфраструктуры - строится Керченский мост, энергетический комплекс и многое другое», - подчеркнул Покровский.Представитель самарской команды «Молодежки ОНФ» Сергей Борзенков рассказал, что участники митинга в Самаре смогли стать участниками проекта "Точка роста" и через мобильный студенческий навигатор отметить себя на карте города: «Механизм участия в новом проекте прост и понятен. В приложении есть информация о мероприятиях, которые наиболее полезны для региона и позволяют молодым людям проявлять активность. Это субботники "Чистый город", выборы президента РФ, мероприятия к 8 марта и майским праздничным датам».Праздничные мероприятия в Самаре, посвященные объединению Крыма с Россией, завершились концертом с участием самарских вокально-инструментальных и танцевальных групп и красочным фейерверком, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ