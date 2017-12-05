Самарские активисты ОНФ организовали концерт для слабовидящих и оборудовали спортивный зал в доме ребенка

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«В этом году российский День волонтера мы празднуем впервые. Инициатива нашего земляка Алексея Транцева была поддержана Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и теперь в России есть День волонтера», - пояснил член регионального штаба ОНФ, руководитель региональной рабочей группы «Социальная справедливость» Валерий Синцов.Сам Валерий Синцов в этот день приехал к членам всероссийского общества слепых, чтобы вместе с воспитанниками Дома творчества на площади им.Кирова выступить перед слабовидящими людьми, сказать им теплые слова поддержки и выразить слова благодарности за активность и стойкость. Юные таланты подарили пожилым, ветеранам и инвалидам по зрению свои эстрадно-вокальные номера. Зал поддерживал молодых вокалистов аплодисментами. Он рассказал, что встречи активистов с членами общества слепых проходят регулярно, но в этом году ОНФ постарался привлечь внимание неравнодушных жителей нашей области к новому Дню волонтера, чтобы как можно больше людей проявили свое внимание, участие и оказали посильную помощь тем, кто в ней так нуждается радом с нами.Член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук в День волонтера вместе с командой активистов ОНФ побывал в доме ребенка «Малыш».«Дети, которые по воле судьбы остались без попечения родителей, от кого отказались еще в роддоме, чьи мамы лишены родительских прав, содержатся в таких домах как «Малыш», где воспитатели и нянечки стараются сделать жизнь деток радостнее – они их кормят, одевают, лечат и по праздникам устраивают утренники. Но силами волонтеров мы можем сделать их будни более активными, разнообразными и познавательными. Поэтому мы приехали к детям, чтобы провести монтаж спортивной «шведской стенки», на которой ребята смогут заниматься физкультурой, правильно развиваться», - рассказал Барсук.Он рассказал, что ранее вместе с активистом ОНФ Андреем Масловым и волонтерами отремонтировали детские игровые комнаты в доме ребенка «Малыщ», и предложил волонтерам почаще приезжать к детям и дарить им своем внимание, например, в новогодние праздничные дни, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ