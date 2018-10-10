Самарские активисты Народного фронта приведут в порядок помещение Студии инклюзивного творчества

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Благодаря усилиям руководителя студии, члена регионального штаба ОНФ Екатерины Сизовой вместе с группой энтузиастов, занятия людей с особенностями различными видами творчества и реабилитации теперь будут проводиться в новом арендованном помещении.«Получение отдельного помещения для коллектива единомышленников, нацеленных на творческое развитие людей с инвалидностью и без нее, – это большая удача. Мы сможем принять больше ребят и их родителей, которые имеют проблемы со здоровьем, но желают заниматься творчеством, развиваться, и они ориентированы на реабилитацию», – считает Екатерина Сизова.Для того чтобы студия начала работать полноценно, включая работу танцевальной, театральной, вокальной студии и психологической лаборатории, в помещении необходимо сделать ремонт – наладить отопление, вентиляцию, провести электричество, оснастить пожарнойсигнализацией. Общественники оценили объем предстоящих строительно-ремонтных работ и решили силами волонтеров организовать генеральную уборку до начала основного ремонта. В мероприятии примут участие член регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима,команда «Молодежки ОНФ», участники Инклюзивного Клуба Добровольцев, передает пресс-служба облправительства.