Самарские «Торнадо-Г» залповой стрельбой изнурили противника на учении под Оренбургом

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Расчеты совместно с другими подразделениями нанесли групповые удары по заблокированным позициям противника, их командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей подразделения получали с беспилотной авиации. Огонь велся на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники. Артиллеристы отрабатывали слаженную стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций, а также противооткатные маневры.Учение являлось итоговым в рамках зимнего периода обучения, командование 2-й общевойсковой армии привлекло на него более 1,2 тысяч артиллеристов и свыше 300 единиц техники, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)