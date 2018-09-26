Самарские IT-проекты вышли в финал престижного всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2018»

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В этом году от Самарской области в число финалистов вошли проект «Прибывалка.63» - транспортный сервис (номинация «Транспорт») и электронно- коммуникационная платформа по взаимодействию граждан и органов власти «Вместе» (номинация «Интерактивное взаимодействие с гражданами - работа с обращениями»).Определение победителей конкурса состоится 9-10 октября в городе Светлогорске Калининградской области с участием ведущих IT-экспертов и региональных министров связи и информационных технологий со всей России, которые соберутся, чтобы обсудить актуальные вопросы региональной информатизации в государственном управлении. В финале «ПРОФ-IT.2018» состоится защита 41 проекта в номинациях «Образование и наука», «Здравоохранение», «Культура», «Социальная поддержка», «Интерактивное взаимодействие с гражданами», «Государственное управление», «Безопасная городская среда» (технологии «Умного города»), «Экология и геодезия»,«Транспорт». Победителей выберет региональное жюри, в которое войдут представители от субъектов РФ и федеральные эксперты.Всероссийский форум «ПРОФ-IT» организован в 2013 году и ежегодно в разных регионах проводится Экспертным центром электронного государства. Это позволяет участникам увидеть особенности регионального развития в сфере информатизации, партнёрам – наладить новые деловые связи в регионе, а самому региону - возможность получить и использовать опыт коллег практически из всех субъектов Российской Федерации.Целью конкурса является повышение качества проектов региональной и муниципальной информатизации, реализуемых в субъектах РФ, путем распространения информации о лучших практиках, организация площадки взаимодействия экспертов федерального, регионального и муниципального уровней, передает пресс-служба облправительства.