Самарская юношеская библиотека проведет I Межрегиональный open talk «Регион 63: Территория свободного диалога»

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Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Самарской области, Российской библиотечной ассоциации (Молодёжная секция) и Российской государственной библиотеки для молодежи.Проект станет уникальной площадкой для открытого диалога по определению стратегических направлений развития и совершенствования библиотечного обслуживания молодежи; знакомства с лучшими современными молодежными практиками, возможностями и перспективами развития добровольчества в сфере культуры; обсуждения форматов управления библиотекой для молодежи в современных условиях и выработки механизмов эффективного функционирования и взаимодействия юношеских и молодежных библиотек.Участники - руководители и заместители руководителей республиканских, краевых, областных, юношеских и молодежных библиотек (с международным участием), а также руководители публичных муниципальных библиотек Самарской области, работающих с молодежью.Экспертами выступят директор ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» Ирина Михнова и заведующая Информационно-консалтинговым центром «Библиотека и молодежь» ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»Светлана Юрманова.Место проведения - база отдыха «Раздолье» (Самарская область, г.о. Тольятти, п-ов Копылово).21 августа с 14:00 до 18:00 на территории Самарской областной юношеской библиотеки (пр. Ленина, 14) будет представлен проект «Молодежный проспект», где все желающие смогут посетить выступление музыкальной группы «Смена сюжета», поучаствовать в игре «Путешествие по незнакомой библиотеке» и дегустации оригинальных блюд «Тапас», посмотреть Химическое шоу от «Призмы радости», передает пресс-служба облправительства.