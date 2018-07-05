Самарская таможня о перечне организаций розничной торговли, входящих в систему Tax Free

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Принцип работы Tax Free следующий: граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз, покупают в российском магазине товары на сумму свыше 10 тысяч рублей. При выезде из России, иностранный гражданин предъявляет на таможне паспорт, чек из магазина Tax Free и товар. Таможня ставит отметку. В Самаре возврат денежных средств можно получить безналичным способом, отправив письмо с чеком и отметкой в магазин.Tax Free не распространяется на подакцизные товары и действует только в магазинах, которые входят в список утвержденный Минпромторгом Российской Федерации.В конце июня на таможенный пост Аэропорт Самара поступали обращения от иностранных граждан, желающих вернуть НДС, но как выяснилось, товар был закуплен в магазинах, не входящих в систему Tax Free.Самарская таможня обращает внимание на перечень организаций розничной торговли в Самаре, которые участвуют в системе Tax Free. В список входят следующие магазины: «Массимо Дутти», «Страдивариус СНГ», «Ойшо СНГ», «БНС Груп», «ЛОДЕ», «Бершка СНГ», «ЗАРА СНГ», «Свотч Групп (РУС)», «МАНГО Раша», «Пулл энд Беар СНГ», «М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ». В основном из данного списка магазины находятся в ТЦ «Мега», частично в ТЦ « Парк Хаус» и ТЦ «МегаСити», передает пресс-служба Самарской таможни.