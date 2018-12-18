Самарская таможня: с нового года новые правила для провоза багажа автомобильным, железнодорожным, морским и речным видами транспорта

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Новые правила касаются товаров, которые ввозятся с собой автомобильным, железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке.На сегодняшний день без оплаты таможенных пошлин наземными и водными видами транспорта можно ввезти товары для личного пользования весом до 50 кг. На сумму до 1500 евро.При ввозе товаров воздушным видом транспорта с 1 января 2019 г. нормы беспошлинного ввоза товаров станутся прежними – до 10000 евро и до 50 кг.При ввозе товаров в международных почтовых отправлениях с 1 января 2019 г. нормы беспошлинного ввоза товаров снижаются до 500 евро в месяц, а весовые нормы остаются прежними – 31 кг.Новые нормы беспошлинного ввоза товаров установлены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».Если нормы ввоза будут превышены, гражданин должен будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы, передает пресс-служба Самарской таможни.