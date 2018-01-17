Самарская таможня: Пассажирскую таможенную декларацию можно оформить заранее в электронном виде дома

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Самарская таможня напоминает всем гражданам, которые собираются в поездки за границу через аэропорт «Курумоч» о том, что в настоящее время существует возможность заполнения заранее в электронном виде пассажирской таможенной декларации на товары, перемещаемые ими через таможенную границу.Подача пассажирской таможенной декларации в электронном виде регламентирована распоряжением ФТС России от 8 июля 2016 г. № 192-р «Об утверждении Временного порядка использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при совершении таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом, несопровождаемом багаже или доставляемых перевозчиком, с применением сведений, подаваемых в электронном виде».Для осуществления данной услуги работает специальный сервис в электронном виде. Необходимо обратиться к официальному сайту ФТС России по электронному адресу: Сustoms.ru, «Личный кабинет участника ВЭД».После заполнения пассажирской таможенной декларации в электронном виде заявителю будет направлено уведомление со специальным номером (уникальным идентификационным номером – УИН), который останется только предъявить при прохождении таможенного контроля сотрудникам таможни в «красном коридоре».Таким образом, используя личный компьютер, телефон, можно заполнить пассажирскую таможенную декларацию заблаговременно, в спокойной обстановке, не выходя из дома, сообщает пресс-служба Самарской таможни.