Самарская станция метро «Гагаринская» попала в 7 красивых станций российского метро, которые находятся не в Москве

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В Самаре отметили станцию метро "Гагаринская"."Станцию назвали по одноименной улице, под которой она расположена. По проекту Юрия Мусатова и Алексея Панина дизайн отражает космическую тематику: колонны сделаны в виде ракетных сопел, раструб которых упирается в потолок. «Гагаринскую» освещают плафоны сферической формы, а панно на стенах изображают звезды и планеты", пишет издание.Фото: соцсети