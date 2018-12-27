Самарская школа №29 будет носить имя выдающегося руководителя пожарной охраны

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Жизненный путь Анатолия Константиновича – яркий пример доблести и героизма, патриотизма, преданности людям, необыкновенной работоспособности, пример беззаветного служения Родине и народу. Именно в период его руководства в структуре пожарной охраны города появилась отрядная система и получил широкое развитие пожарно-прикладной спорт.Анатолий Константинович неоднократно принимал участие в руководстве по тушению сложных пожаров.За время службы Анатолий Константинович Карпов был награжден различными наградами, среди которых орден Мужества, орден Александра Невского, медаль «За отвагу на пожаре», нагрудный знак «Заслуженный работник МВД».Открыл торжественный митинг начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы. В своем выступлении он отметил особую важность мероприятия для Самарской области.«Сегодня школе №29 присвоено имя нашего современника, который 12 лет руководил Управлением пожарной охраны области. Анатолий Константинович Карпов - легенда пожарной охраны, человек, который верно и преданно служил своему делу и много сделал для развития пожарной охраны Самарской области. Открытие мемориальной доски - значимое историческое событие для всего личного состава Главного управления и ветеранов пожарной службы», - подчеркнул в своем выступлении Олег Васильевич.В торжественной церемонии приняли участие заслуженный работник пожарной охраны Николай Михайлович Кичайкин, директор школы № 29 городского округа Самара Ирина Михайловна Атапина и другие почетные гости.Право открыть мемориальную доску памяти было предоставлено начальнику Главного управления и директору школы №29.Почетные гости, ветераны, учащиеся и личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области возложили к ней цветы.Это памятный знак будет служить примером высокого профессионализма, преданности своему делу и мужества для подрастающего поколения. Такие исторически-значимые события воспитывают молодежь, а нас заставляют вспомнить о преемственности поколений, передает пресс-служба облМЧС.