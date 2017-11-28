Самарская ракета успешно стартовала с космодрома Восточный

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили второй старт ракеты-носителя с нового космодрома Восточный.Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая вывела на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1 и несколько малых космических аппаратов – наноспутников, состоялся сегодня в 8:41 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме, без замечаний.Данный старт стал двенадцатым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).Специалисты Сервисного центра ПАО «Кузнецов», отслеживающие работу силовых установок на космодромах, приняли активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.