Самарская природоохранная прокуратура: В законодательство о недрах внесены изменения

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Действие указанного положения распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу (то есть до 01.01.2019) Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (часть 3 статьи 55 указанного Закона).При этом организации вправе заранее подать в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользованияСамарской области заявление о выдаче лицензии на право пользования недрами.Отсутствие к указанному периоду (01.01.2020) лицензии на пользование недрами, а соответственно использование подземных вод безразрешительной документации, будет являться административным правонарушением, за которое предусматривается административноенаказание в виде штрафа: для должностных лиц – от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Самары.