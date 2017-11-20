Самарская полиция проведет профилактическое мероприятие для школьников
20 ноября 2017 11:37
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В рамках акций «Сообщи, где торгуют смертью» и «Дети России-2017» в Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области пройдет профилактическое мероприятие для школьников. Оно состоится 21 ноября в 11.00.
Сотрудники спецподразделения «Гром» проведут показательные выступления для учащихся 5-9 классов по задержанию преступников, проникновению в жилище, блокировке автомобиля. Кроме того, полицейские покажут мастер-класс по приемам самозащиты. Также бойцы спецподразделения организуют выставку оружия, стоящего на вооружении полиции.
Сотрудники спецподразделений ответят на вопросы школьников и расскажут, как поступить на службу в органы внутренних дел и, в частности, стать полицейским «ГРОМ».
Представители Общественного совета при областном главке проведут со школьниками викторину на знание своих прав и обязанностей.
Начальник УНК ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Косетов Бакытжан Аманович расскажет ребятам об административной и уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и подведет промежуточные итоги профилактических акций.
У каждого участника будет возможность задать вопросы.
Мероприятие состоится по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского 82. Начало мероприятия в 11.00
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