Самарская полиция обеспечила охрану общественного порядка при проведении митинга пенсионеров

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В митинге приняли участие 950 человек. В обеспечении охраны общественного порядка было задействовано 20 сотрудников органов внутренних дел.В качестве общественного наблюдателя на мероприятии присутствовал представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгат Хузин. Он положительно оценил действия полицейских в ходе проведения митинга, отметив вежливое и корректное общение с гражданами и опрятный внешний вид сотрудников органов внутренних дел.В ходе проведения митинга нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.