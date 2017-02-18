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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская полиция обеспечила охрану общественного порядка при проведении митинга пенсионеров

18 февраля 2017 17:00
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В митинге приняли участие 950 человек.
18 февраля с 14-00 до 15-30 перед Дворцом легкой атлетики на улице Физкультурной в Самаре прошёл митинг, согласованный в установленном порядке. До начала мероприятия сотрудники полиции обследовали территорию с применением технических средств и служебных собак.

В митинге приняли участие 950 человек. В обеспечении охраны общественного порядка было задействовано 20 сотрудников органов внутренних дел.

В качестве общественного наблюдателя на мероприятии присутствовал представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгат Хузин. Он положительно оценил действия полицейских в ходе проведения митинга, отметив вежливое и корректное общение с гражданами и опрятный внешний вид сотрудников органов внутренних дел.

В ходе проведения митинга нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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