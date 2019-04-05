Самарская областная юношеская библиотека провела первое выездное мероприятие в рамках акции «Театральная биеннале»

150

3 апреля в рамках областной молодёжной акции «Театральная биеннале» Самарской областной юношеской библиотекой был организован выезд актера Самарского театра юного зрителя «СамАрт», заслуженного артиста Самарской области Алексея Меженного в Богатовскуюмежпоселенческую общедоступную библиотеку.В ходе встречи присутствующие молодые читатели задавали вопросы о творческом становлении актера, его кумирах, сыгранных ролях, звездной болезни и любимых произведениях. «Дегустировали» произведения И.С. Тургенева («Отцы и дети»), Н.В. Гоголя («Ревизор») и Л.Улицкой («Даниэль Штайн, переводчик»).Дарья Замыцкая, заведующая организационным отделом, рассказала: «Мы рады возможности знакомить читателей и гостей библиотек с яркими личностями, наш проект только начинается, но география его растет. 11 апреля мы ждем наших читателей в Балашейской сельской библиотеке на встрече с еще одним интересным гостем – Ольгой Жуковой, актрисой Самарского академического театра драмы им. М. Горького».«Большое спасибо за встречу с интересным, вдумчивым актером. Такие встречи очень полезны нам, зрителям, актерам. Живое общение - это всегда здорово!» - поделилась своими впечатлениями Нина Семаева, учитель ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Богатое.Для тех, кто не успел посетить встречу, и всех желающих познакомиться с актером, доступна видеозапись мероприятия: https://vk.com/bookcity, передает пресс-служба облправительства.