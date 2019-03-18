Самарская областная юношеская библиотека приглашает на «Неделю молодежной книги»
18 марта 2019 17:20
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марта – поэзия; 22 марта - живопись; 23 марта - молодость. Вся программа будет так или иначе связана с Самарой, ее историей и культурой.
Молодые читатели откроют для себя родной город по-новому. Полное погружение в тему обеспечат встречи с писателями, дискуссии, интеллектуальные игры, поэтические мастер-классы, информационно-развлекательные программы, викторины.
Программа мероприятий:
19 марта, 14:00 - виртуальная экскурсия «По улицам Самары». Познакомит посетителей библиотеки с самыми яркими историческими зданиями города.
19 марта, 15:00 - публичная лекция магистра архитектуры, преподавателя и экскурсовода Иванова Александра «Архитектура и театр в Самаре». Раскроет неповторимые особенности театральных зданий нашего города.
19 марта, 18:00 - старт онлайн-челленджа «Не суди книгу по обложке», организованного добровольческим центром СОЮБ с целью популяризировать книги и продемонстрировать уникальность архитектурных строений Самары.
20 марта, 14:00 - встреча с самарским писателем и актрисой Галиной Михайловой. Она расскажет о любимых книгах и своем творческом пути.
20 марта, 18:00 - литературное кафе. Посетители выберут из «Литературного меню» книгу и обсудят ее. В каждой книге будут закладки с вопросами или интересными местами для обсуждения. За каждым столом будут присутствовать «официанты» - волонтеры юношеской
библиотеки, готовые порекомендовать книгу или обсудить её с посетителями.
21 марта, 18:00 - интеллектуальная игра «Книжный шторм». Направление - расширение кругозора участников.
21 марта, 19:00 - поэтический вечер «Ночь, улица, фонарь, аптека». Соберет любителей поэзии. Прозвучат стихотворения классиков и начинающих самарских поэтов.
22 марта, 12:00 - публичная лекция специалиста Самарского областного художественного музея Шиновой Анны «Самарский художник и меценат К. П. Головкин».
23 марта, 15:00 - слет молодых авторов в формате «перелётного текста» пройдет под руководством творческого объединения «Мост». Позволит им познакомиться друг с другом, а «Мосту» - с ними, что заложит основы для дальнейших творческих проектов.
23 марта, 18:00 - выступление самарских исполнителей.
24 марта, 14:00 - ролевая игра «Замок». Проведет игротехнический клуб «За гранью».
Вход свободный, по читательскому билету, передает пресс-служба облправительства.
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