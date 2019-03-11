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Новости /  Общество /  Социум  

Самарская областная юношеская библиотека предлагает старшеклассникам осуществить «Погружение в профессию»

11 марта 2019 16:39
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Участие в мероприятии даст возможность школьникам познакомиться сразу с большим количеством специальностей, которые можно получить в самарских колледжах и техникумах.
С 12 по 15 марта в Самарской областной юношеской библиотеке (г.Самара, пр. Ленина, 14) пройдет неделя профориентационных мастер-классов «Погружение в профессию» с участием самарских средне-профессиональных учебных заведений.

Участие в мероприятии даст возможность школьникам познакомиться сразу с большим количеством специальностей, которые можно получить в самарских колледжах и техникумах. Ребята смогут своими руками «протестировать» профессии – попробовать себя в роли 3D-дизайнера, техника-гидрогеолога, геодезиста, сварщика, плотника и других специалистов.

Дневная программа:

12-15 марта с 11:00 до 16:00 на площадке библиотеки будут работать мастер-классы от самарских учреждений среднего профессионального образования: КС ПГУТИ, Самарского экономического колледжа, Колледжа сервисных технологий и дизайна, Поволжского государственного строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева: Сварка кабеля и обжим кабеля (демонстрация спецификации энергетиков); Техник-геодезист, техник-маркшейдер; Русский кисет (декорирование предметов); Коса-русская краса (научат плести косы); 3-D ручки
(декорирование предметов); Авторская дизайнерская открытка; Искусство создания блокнота; Деревообработка; «Урок от профессионала» (по сварочным технологиям).
Подробную программу мастер-классов можно узнать по телефону: 8 (846) 334-45-80.

Вечерняя программа:

12 марта, 18:00 – встреча с Александрой Артемовой, предпринимателем, основателем магазина настольных игр GaGa.ru в Самаре, директором по маркетингу магазина "Все другое", сооснователем проекта 15х4.
13 марта, 18:00 – встреча с Екатериной Багаутдиновой, руководителем проектов, инженером-программистом компании ООО «НПК Аэропатруль».
13 марта, 19:00 – лекция «Навыки и профессии» с Еленой Болотниковой, преподавателем ГамГТУ.
14 марта, 18:00 – встреча с Надеждой Андреевой, анестезиологом.
15 марта, 18:00 - встреча с Дарьей Громовой, биологом и физиологом, старшим преподавателем кафедры общей и социальной психологии ЧОУ ВО "Самарская гуманитарная академия" (СаГА).
15 марта, 19:00 - встреча с Анастасией Андросовой, арт-экскурсоводом.

Вход свободный, по читательскому билету, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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Участие в мероприятии даст возможность школьникам познакомиться сразу с большим количеством специальностей, которые можно получить в самарских колледжах и техникумах.
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