Самарская областная юношеская библиотека отпразднует 45-летие со дня основания

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В преддверии знаменательной даты были организованы молодежные программы с участием лучших молодежных творческих объединений Самары и Самарской области в рамках проекта «Молодежный проспект»; была инициирована просветительская акция для иностранных гостей Чемпионата мира по футболу «Не уезжай из Самары! Без книги!»; состоялся мини-фест гик-культуры с межрегиональным участием; был проведен I Межрегиональный библиотечный профессиональный форум (open talk) «Регион 63: территория свободного диалога», который объединил руководителей и заместителей руководителей республиканских, краевых, областных юношеских и молодежных библиотек и др.Юбилейная программа:13:00 – 14:00 – интерактив «45 лет за 45 минут» с участием лучших библиотечных молодежных творческих объединений. В рамках программы все гости мероприятия смогут стать участниками успешных проектов библиотеки и собрать свою индивидуальную юбилейную коллекцию открыток.14:00 – 15:30 – официальная программа «Библиотека для молодежи и с молодежью», передает пресс-служба облправительства.