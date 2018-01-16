Самарская областная универсальная научная библиотека проведет видеоконференцию «Матч на руинах»

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Мероприятие будет посвящено 75-летию разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве. Начало - в 12:00 в Многофункциональном зале библиотеки (второй этаж).Популярность футбола в нашей стране накануне Великой Отечественной войны была огромна. Но с началом военных действий многие спортсмены отправились на фронт, встали на защиту Родины. Несмотря на колоссальные трудности военного времени, в странепродолжали проводиться футбольные матчи, которые стали отдушиной для измученного лишениями народа. Все собранные в тылу средства от продажи билетов на матчи шли в фонд помощи детям-сиротам, эвакуированным в другие регионы.Самыми крупными футбольными соревнованиями с 1941 по 1945 год были чемпионаты Москвы, прервавшиеся лишь при введении осадного положения. Источником оптимизма и мужества для людей, страдавших от лишений и ужасов войны, были радиотрансляции сматчей блокадного Ленинграда. Огромный энтузиазм вызвала и первая игра в освобожденном Сталинграде - легендарный «Матч на руинах», который состоялся 2 мая 1943 года.Брюс Харрис, английский спортивный обозреватель лондонской газеты «Таймс» писал: «Но можно ли было думать, что Сталинград после таких переживаний, какие не выпадали ни одному городу, сумел выставить на футбольное поле команду? Не есть ли это одно из проявлений того сталинградского духа, который свойственен русским воинам, который ничто не может сломить!»В видеоконференции примут участие руководители и сотрудники учреждений культуры, педагоги, представители общественных организаций, аспиранты и студенты, школьники. По ее итогам планируется издать электронный сборник материалов «Матч на руинах», в который войдут лучшие статьи участников. Он будет опубликован на сайтах Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и Самарской областной универсальной научной библиотеки.Время и место проведения: Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14А. Начало в 12:00 30 января, сообщает пресс-служба СОУНБ.