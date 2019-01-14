Самарская областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие со дня рождения Даниила Гранина
14 января 2019 18:17
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16 января в 15:00 в малом выставочном зале (центральный корпус: пр. Ленина, 14 А) состоится торжественное открытие комплексной выставки изданий «Писатель. Гражданин. Человек», где пройдет презентация крупномасштабного проекта СОУНБ, посвященного жизни и деятельности знаменитого юбиляра. Почетным гостем мероприятия станет кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Татьяна Журчева.
Среди экспонатов будут представлены исследования творчества писателя, среди которых монография известного самарского литературоведа Льва Финка «Необходимость Дон Кихота. Книга о Данииле Гранине» (1988). Особый интерес представляют журналы с первыми публикациями рассказов Даниила Гранина: выпуски журнала «Резец» 1937 г. и «Звезда» 1949 г.; а также книги с автографом писателя. Отразит выставка и связь писателя с Самарским краем: в начале 1950-х Гранин был на строительстве Куйбышевской ГЭС и свои впечатления отразил в книге очерков «Новые друзья». Книга представлена на выставке вместе с рецензией на нее в газете «Волжская коммуна» от 14 апреля 1953 г.
С 16 января начинает работу выставка – просмотр изданий «Даниил Гранин: солдат и писатель» (отдел абонемента: ул. Мичурина 58). Экспозиция познакомит с публицистической и художественной литературой автора-юбиляра. Напомним, что любую книгу из отдела абонемента возможно получить на дом.
В этот же день, 16 января, портал библиотек Самарской области позволит виртуально посетить выставку литературы «Перечитывая Гранина».
Время работы выставок: 16 января – 28 февраля 2019 г.
19 января в 12:00 в многофункциональном зале (центральный корпус: пр. Ленина, 14 А) известный самарский киновед Михаил Куперберг представит советский двухсерийный чёрно-белый фильм Сергея Микаэляна «Иду на грозу» (по одноимённому роману Даниила Гранина).
25 января в малом выставочном зале (центральный корпус: пр. Ленина, 14 А) по случаю 75-летия окончания блокады Ленинграда состоится театрализованное чтение «Блокадной книги», которую Даниил Гранин написал в соавторстве с Алесем Адамовичем.
26 января в 12:00 СОУНБ вновь пригласит на кинопоказ в многофункциональный зал (центральный корпус: пр. Ленина, 14 А). Михаил Куперберг познакомит вас с документальным фильмом «Читаем блокадную книгу», снятым Александром Сокуровым в 2009 году.
С марта по декабрь 2019 года на площадках муниципальных библиотек губернии будет работать передвижная выставка изданий «Жизнь не переделать…» из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Запись на экскурсию по комплексной выставке изданий «Писатель. Гражданин. Человек» ежедневно, кроме понедельника, по телефону (846) 335-68-53, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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