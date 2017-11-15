«Самарская областная библиотека для слепых» проводит Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «И в шутку, и всерьёз»
15 ноября 2017 14:52
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Самарская областная библиотека для слепых много лет ведет большую работу по организации и проведению фестивалей интеллектуального творчества и интеллектуальных игр для людей с проблемами зрения.
Уникальность фестиваля состоит в том, что он проводится при участии незрячей и слабовидящей молодежи, имеющей активную жизненную позицию и опыт социализации. Фестиваль дает возможность повышения культурного уровня незрячих людей, формирования их отношения к миру внутри и вокруг себя, развития их индивидуальных способностей в сочетании с коллективным творчеством, и создания
условий для их интересного и содержательного досуга средствами литературы.
Директор Самарской областной библиотеки для слепых Валентина Тюгашова отметила: «Фестиваль соберёт десятки талантов, подарит возможность незрячим творческим людям поделиться богатством своей души, передать через музыку, искусство и литературу
мироощущение незрячего человека».
Программа фестиваля:
15 ноября
16:00 – 18:30 – репетиции театральных представлений
16 ноября
10. 00–10.30 Торжественное открытие фестиваля
10:30 – 12:50 Театральное представление
14:10 – 18.00 Интеллектуальные игры и конкурсная программа
17 ноября
10.00 – 11:10 Конкурсная программа
11:10 – 11:40 Церемония закрытия Фестиваля (вручение дипломов)
11:40 – 12:30 Концерт
Команды, участвующие в Фестивале оцениваются членами жюри, состоящем из специалистов в области культуры и искусства,
представителей движения интеллектуальных игр. По результатам работы жюри формируются списки победителей. Победители Фестиваля отмечаются дипломами Самарской областной библиотеки для слепых.
По окончании фестиваля будет создан видеофильм «Фестиваль «И в шутку и всерьез» и выпушен на компакт-дисках, сообщает пресс-служба облправительства.
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