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«Самарская областная библиотека для слепых» проводит Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «И в шутку, и всерьёз»

15 ноября 2017 14:52
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Фестиваль дает возможность повышения культурного уровня незрячих людей, формирования их отношения к миру внутри и вокруг себя, развития их индивидуальных способностей в сочетании с коллективным творчеством, и создания условий для их интересного и содержат
15-17 ноября при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» проводит Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «И в шутку, и всерьёз» в рамках месячника «Белая трость» на территории ОБО «Радуга» в поселке Прибрежный.

Самарская областная библиотека для слепых много лет ведет большую работу по организации и проведению фестивалей интеллектуального творчества и интеллектуальных игр для людей с проблемами зрения.

Уникальность фестиваля состоит в том, что он проводится при участии незрячей и слабовидящей молодежи, имеющей активную жизненную позицию и опыт социализации. Фестиваль дает возможность повышения культурного уровня незрячих людей, формирования их отношения к миру внутри и вокруг себя, развития их индивидуальных способностей в сочетании с коллективным творчеством, и создания
условий для их интересного и содержательного досуга средствами литературы.

Директор Самарской областной библиотеки для слепых Валентина Тюгашова отметила: «Фестиваль соберёт десятки талантов, подарит возможность незрячим творческим людям поделиться богатством своей души, передать через музыку, искусство и литературу
мироощущение незрячего человека».

Программа фестиваля:

15 ноября
16:00 – 18:30 – репетиции театральных представлений

16 ноября
10. 00–10.30 Торжественное открытие фестиваля
10:30 – 12:50 Театральное представление
14:10 – 18.00 Интеллектуальные игры и конкурсная программа

17 ноября
10.00 – 11:10 Конкурсная программа
11:10 – 11:40 Церемония закрытия Фестиваля (вручение дипломов)
11:40 – 12:30 Концерт

Команды, участвующие в Фестивале оцениваются членами жюри, состоящем из специалистов в области культуры и искусства,
представителей движения интеллектуальных игр. По результатам работы жюри формируются списки победителей. Победители Фестиваля отмечаются дипломами Самарской областной библиотеки для слепых.

По окончании фестиваля будет создан видеофильм «Фестиваль «И в шутку и всерьез» и выпушен на компакт-дисках, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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«Самарская областная библиотека для слепых» проводит Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «И в шутку, и всерьёз»
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