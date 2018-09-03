Самарская область заплатит 161 млн рублей за описание своих внутренних и внешних границ

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В объект закупки входят не все муниципальные образования региона. Так, из городских округов фигугируют только 3 — Октябрьск, Отрадный и Похвистнево, а также Самара, по которой дается задание описать границы всех 9 внутригородских районов. Тольятти и Сызрань вовсе не фигурируют в техзадании. Также дана задача описать границы 21 муниципального района, в 6 оставшихся — 12 городских поселений. В числе последних: Петра Дубрава, Рощинский и Смышляевка — в Волжском районе, Волжский, Мирный и Новосемейкино — в Красноярском. Также требуется описать границы 284 сельских поселений.Подрядчик должен будет сам собрать исходные данные для подготовки карт и передачи документов на регистрациию в ЕГРН. Обнаруженные при этом пересечения границ и ошибки должны быть не только показаны заказчику, но и предложены мероприятия по устранению данных противоречий.Максимальная стоимость работ — 161,8 млн рублей. Подрядчика планируется определить во второй половине сентября. Готовую работу он обязан сдать не позднее 20 ноября 2019 года. Контракт с победителем подпишет и.о. министра имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов.