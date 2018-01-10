Самарская область заняла «высший уровень» в рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия

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Министерством экономического развития Российской Федерации подготовлен мониторинг качества осуществления оценки регулирующего воздействия (ОРВ) регионами в 2017 году. Мониторинг качества осуществления ОРВ регионами в 2017 году проводился на основании Методики формирования рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах РФ.При подготовке рейтинга 2017 года особое внимание уделялось качеству практического применения инструментов ОРВ, результативности иинформационной политике: открытости и прозрачности работы системы. В зависимости от количества набранных баллов регионы распределяются по группам: «высший уровень», «хороший уровень» и «удовлетворительный уровень». В связи с тем, что разница баллов, набранных субъектами внутри групп, минимальна, в этом году Минэкономразвития России не ранжировало регионы по местам, только первую тройку.Лидерами рейтинга стали: Хабаровский край (1 место), Краснодарский край (2 место) и Ульяновская область (3 место).По итогам работы министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в сфере ОРВ за 2017 год Самарская область в рейтинге регионов, сохраняя положение в группе «высший уровень», показала положительную динамику развития института ОРВ в регионе, увеличение значений показателей, оцениваемых в соответствии с Методикой. Самарская область третий год подряд находится в группе «высший уровень» в рейтинге качества осуществления ОРВ.Кроме того в докладе о развитии института ОРВ в субъектах Российской Федерации и органах местного самоуправления в 2017 году отмечены субъекты Российской Федерации, добившиеся значительного успеха по отдельным направлениям ОРВ.Самарская область – единственный регион, отмеченный как добившийся значительного успеха по направлению – проведение ОРВ в органах местного самоуправления.В предыдущие годы Самарская область в рейтинге регионов, проводимом Минэкономразвития России, занимала:в 2014 году – 39 место из 83;в 2015 году – 26 место из 85, находясь в категории «высший уровень»;в 2016 году – 23 место из 85, находясь в категории «высший уровень», сообщает пресс-служба облправительства.