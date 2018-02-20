Самарская область заняла второе место в стране по количеству выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилья в 2017 году

63

Как сообщал ранее глава Минстроя России Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства. Он также отметил, что в данной подпрограмме с каждым годом участвует все больше регионов, так в 2016 их было 65, а в прошлом году в ней приняло участие уже 75 субъектов. «На условиях софинансирования регионам было направлено 4,23 млрд рублей», – уточнил министр.Он также напомнил, что Правительство России утвердило разработанные Минстроем России правки в подпрограмму, благодаря которым молодые семьи с 2017 года могут направлять средства социальной выплаты не только на покупку, строительство жилья, внесениепервоначального взноса по ипотечному кредиту или на оплату паевого взноса в жилищный кооператив, но и на погашение взятой ранее ипотеки и процентов по кредитам на покупку жилья.Стоит отметить, что с 1 января 2018 года ФЦП «Жилище» была досрочно завершена, однако мероприятия по обеспечению жильем молодыхсемей продолжатся. «В связи с завершением в 2017 году ФЦП «Жилище», мероприятие по предоставлению социальных выплат молодым семьям с 1 января 2018 года перенесено в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в качестве основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», - прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев, курирующий работу Департамента финансов Минстроя России.Замминистра также уточнил, что этот перенос носит технический характер и никак не отразится на семьях, участвующих в подпрограмме.Граждане, стоящие в очередях, сохранят за собой очередность, которая была установлена. Правила постановки на очередь новых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, также не изменились, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.