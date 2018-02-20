Я нашел ошибку
Главные новости: 
В большинстве «песен для молодежи», которые попадают в хит-парады, «воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь», полагает продюсер.
Создатель «Любэ» призвал к борьбе с влиянием хип-хопа на молодежь
То, что закон может не заработать, эксперты говорили еще на этапе его принятия.
Закон о блокировке VPN-сервисов действует в РФ уже три месяца, но ни один сервис его пока не исполняет
Как сообщал ранее глава Минстроя России Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства.
Самарская область заняла второе место в стране по количеству выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилья в 2017 году
22 и 25 февраля баскетболисты «Самары» проведут очередные матчи чемпионата Суперлиги: в «МТЛ Арене» наша команда примет «Университет-Югру» из Сургута и «Новосибирск».
Баскетболисты «Самары» сыграют с конкурентами в борьбе за чемпионство
Дмитрий Азаров выразил благодарность Игорю Комарову за визит на предприятие и его личное участие в судьбе флагмана ракетостроения. «Визит Игоря Анатольевича подчеркивает статус РКЦ «Прогресс» как ведущего предприятия космической отрасли всей страны. Госко
Дмитрий Азаров и гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров встретились с коллективом РКЦ "Прогресс"
Боксеры школы "Ринг" стали бронзовыми призерами первенства России
Боксеры школы "Ринг" стали бронзовыми призерами первенства России
В Тольятти завершилось командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 13 лет
В Тольятти завершилось командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 13 лет
Средний размер выплат увеличится на 255 рублей и составит 9 062 рублей.
Минтруд предложил повысить социальные пенсии с 1 апреля
сегодня  Вторник, 20 февраля, 18:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/02:
USD 56.34
-0.02
EUR 69.9
-0.75
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарская область заняла второе место в стране по количеству выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилья в 2017 году

20 февраля 2018 18:03
63
Как сообщал ранее глава Минстроя России Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства.
Самарская область заняла второе место по количеству выданных свидетельств молодым семьям на приобретение или строительство жилья в 2017 году. Их получили 773 молодых семьи. Об этом стало известно после подведения итогов реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище», государственным заказчиком и куратором которой является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Как сообщал ранее глава Минстроя России Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства. Он также отметил, что в данной подпрограмме с каждым годом участвует все больше регионов, так в 2016 их было 65, а в прошлом году в ней приняло участие уже 75 субъектов. «На условиях софинансирования регионам было направлено 4,23 млрд рублей», – уточнил министр.

Он также напомнил, что Правительство России утвердило разработанные Минстроем России правки в подпрограмму, благодаря которым молодые семьи с 2017 года могут направлять средства социальной выплаты не только на покупку, строительство жилья, внесение
первоначального взноса по ипотечному кредиту или на оплату паевого взноса в жилищный кооператив, но и на погашение взятой ранее ипотеки и процентов по кредитам на покупку жилья.

Стоит отметить, что с 1 января 2018 года ФЦП «Жилище» была досрочно завершена, однако мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей продолжатся. «В связи с завершением в 2017 году ФЦП «Жилище», мероприятие по предоставлению социальных выплат молодым семьям с 1 января 2018 года перенесено в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в качестве основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», - прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев, курирующий работу Департамента финансов Минстроя России.

Замминистра также уточнил, что этот перенос носит технический характер и никак не отразится на семьях, участвующих в подпрограмме.
Граждане, стоящие в очередях, сохранят за собой очередность, которая была установлена. Правила постановки на очередь новых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, также не изменились, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
20 февраля 2018  18:38
В большинстве «песен для молодежи», которые попадают в хит-парады, «воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь», полагает продюсер.
Создатель «Любэ» призвал к борьбе с влиянием хип-хопа на молодежь
В большинстве «песен для молодежи», которые попадают в хит-парады, «воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь», полагает продюсер.  Социум
4
20 февраля 2018  18:14
То, что закон может не заработать, эксперты говорили еще на этапе его принятия.
Закон о блокировке VPN-сервисов действует в РФ уже три месяца, но ни один сервис его пока не исполняет
То, что закон может не заработать, эксперты говорили еще на этапе его принятия.   Социум
48
20 февраля 2018  18:03
Как сообщал ранее глава Минстроя России Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства.
Самарская область заняла второе место в стране по количеству выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилья в 2017 году
Как сообщал ранее глава Минстроя России Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства.   Социум
58
Весь список

Здравоохранение
15 февраля 2018  23:47
Это сделано для «снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом» на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии Тюмени от 14 февраля.
Тюмень стала вторым городом, школы которого закрыты из-за ОРВИ и гриппа
Это сделано для «снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом» на основании решения санитарно-противоэпидемической... Здравоохранение
431
15 февраля 2018  21:13
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Новокуйбышевской центральной городской больницы.
Специалисты мобильной офтальмологической помощи примут пациентов в Новокуйбышевске
Мобильные комплексы будут располагаться на территории  Новокуйбышевской центральной городской больницы.  Здравоохранение
601
14 февраля 2018  18:37
В I квартале 2018 года запланировано несколько выездов бригад.
К жителям отдаленных районов области приедут ведущие врачи Самары
 В I квартале 2018 года запланировано несколько выездов бригад.  Здравоохранение
325
Весь список
Новости медицины
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
176
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
422
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
435
Весь список
Туризм
19 февраля 2018  19:20
Самарская область попала в топ-30 регионов туризма в России в 2017 году
Самарская область попала в топ-30 регионов туризма в России в 2017 году
  Туризм
372
15 февраля 2018  13:14
Минфин поддержал право регионов на введение туристического сбора
Минфин поддержал право регионов на введение туристического сбора
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
259
8 февраля 2018  09:58
В Самаре пройдет Региональный туристский форум
В Самаре пройдет Региональный туристский форум
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
411
Весь список
Образование
20 февраля 2018  13:30
В Самаре детей не берут в школу у дома из-за хитрых родителей других детей Они оформляют фиктивную временную регистрацию.
В Самаре детей не берут в школу у дома из-за хитрых родителей других детей
Они оформляют фиктивную временную регистрацию. Образование
179
13 февраля 2018  22:35
Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению
СПЧ займется проблемой студентов Самарского вуза, которые не могут получить дипломы
Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление".  Образование
466
13 февраля 2018  22:20
С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров.
В Самаре прошел педагогический форум "Образование-2018"
С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров.  Образование
475
Весь список

Культура
20 февраля 2018  13:23
Самарская кирха приглашает на органный концерт Прозвучат известные и малознакомые произведения эпохи барокко в жанре токкаты.
Самарская кирха приглашает на органный концерт
Прозвучат известные и малознакомые произведения эпохи барокко в жанре токкаты. Культура
180
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1034
18 февраля 2018  10:11
Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
 Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города на площади имени В.В. Куйбышева Культура
513
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
249
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
606
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
592
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
436
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
380
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
803
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
606
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
658
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1995
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1034
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
529
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3650
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2088
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2530
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2418
Весь список

Мероприятия
23 февраля на набережной для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют
Служба крови Самарской области отмечает 85-летие
Областной Дом дружбы народов проведет мероприятие к Международному Дню родного языка - «Мой родной язык»
Весь список
Популярное
за сегодня

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

2459

В Самаре затопило территорию возле «Белого Дома»

1001

Ночью на ул. Солнечной в Самаре сгорел автомобиль Land Cruiser

604
за неделю

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

2700

На РКЦ "Прогресс" в Самаре проходят обыски

1807
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда