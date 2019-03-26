Самарская область выполнила «майский» указ Президента РФ по предоставлению госуслуг в электронном виде

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Росстат обнародовал предварительные данные по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» за 2018 год. Согласно исследованиям, Самарская область выполнила «майский» указ Президента РФ в части обеспечения доли граждан, получающих госуслуги в электронном виде. Согласно данным Росстата, в регионе эта доля в 2018 году составила 79,8 %.Напомним, согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», правительству необходимо обеспечить достижение показателя доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70%.Самарская область попала в ТОП-10 самых динамичных регионов, показавших наиболее высокий прирост за год - в 2017 году данный показатель равнялся 54,9%. Регион стал третьим по посещаемости единого портала госуслуг в 2018 году (после агломераций Москва/Московская область, Санкт-Петербург/Ленинградская область). По общему количеству федеральных услуг, заказанными жителями Самарской области через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) на сайте gosuslugi.ru, регион занимает 7 место в России. Пользователи ЕПГУ активно используют портал для оплаты госпошлин, налогов, штрафов. На 25 февраля по сумме (135 млн руб.) платежей через портал госуслуг Самарская область занимает 1 место в Приволжском федеральном округе и 7 место по России.Такие высокие показатели в рейтинге обусловлены тем, что инфраструктура электронного правительства Самарской области доказала эффективность своей работы. Все больше жителей региона стремятся создать учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получать услуги в электронной форме, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети