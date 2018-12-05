Самарская область выиграла Всероссийский конкурс «Регион добрых дел»

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Конкурс «Регион добрых дел» проводился Федеральным агентством по делам молодежи с 10 сентября по 20 октября 2018 года. Основная цель конкурса была выявить и поддержать лучшие региональные практики поддержки волонтёрства в субъектах Российской Федерации, которые уже подтвердили свою эффективность и способствуют вовлечению граждан в волонтёрское движение. В конкурсе приняло участие 58 регионов России. Самарская область вошла в число 26 победителей конкурса. Для дальнейшего развития добровольчества наш регион получил 9 521 000 рублей. Эти средства совместно с финансами из регионального бюджета будут использованы для организации деятельности Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества, проведении профильных областных мероприятий и программ. Центр будет аккумулировать волонтёрские инициативы, оказывать методическую, консультационную, информационную поддержку добровольческим организациям, содействовать взаимодействию органов власти, общественных организаций, волонтёров, реализовывать федеральные проекты и программы.Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества появится на базе Волонтерской программы ЧМ-2018. Инфраструктура, кадровый потенциал, методические материалы, система взаимодействия, созданные во время Чемпионата, будут способствовать развитию добровольчества в регионе.«Это большая честь для Самарской области. Добровольчество – важная составляющая социальной жизни нашего региона. Для волонтеров это получение новых компетенций, уникального опыта, это возможность делать мир лучше и добрее. Волонтёрство активно развивается в Самарской области, огромную роль в этом сыграл Чемпионат мира по футболу. Была создана база, компетенции, которые приобрели на чемпионате и волонтёры, и организаторы добровольческой деятельности, действительно поражают. Эти люди могут делать абсолютно любые по масштабу дела. Победа в конкурсе поможет нам сохранить наследие чемпионата и станет еще одним стимулом для развития добровольчества в Самарской области» — отметил Сергей Бурцев, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области, передает пресс-служба облправительства.