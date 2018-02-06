Самарская область вошла в тройку регионов, подавших наибольшее количество заявок на участие в конкурсе «Успех и безопасность»

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До 20 марта продолжается прием заявок для участия в конкурсах «Успех и безопасность» и «Здоровье и безопасность», организаторами которого выступает Минтруд РФ. На сегодняшний день их уже подано свыше 7,2 тысяч, что больше прошлогодних показателей. По информации оператора конкурса – Ассоциации ЭТАЛОН – самыми активными регионами России в этом году оказались Краснодарскийкрай, Ростовская иВсероссийский конкурс «Успех и безопасность» призван выявить лучшую организацию работ в области охраны труда по нескольким номинациям. Будут выбраны лучшие субъекты и муниципальные образования, а также лучшие предприятия производственной сферы, образования, здравоохранения, малого предпринимательства в области обеспечения безопасности на рабочих местах.«В 2017 году лучшим муниципальным образованием в России в области охраны труда стал наш Исаклинский район. Занятое первое место характеризует высокую эффективность системы контроля за соблюдением законодательства, а также свидетельствует о целенаправленной работе в сфере охраны труда, как на областном, так и на муниципальном уровнях», – сообщила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской областиКроме того, в этой же номинации отличились городской округа Тольятти, муниципальные районы Похвистневский и Шенталинский. Лучшей организацией в области охраны труда среди организаций с численностью работников до 100 человек стало ООО «Брозе Тольятти Автомотив».Победители будут награждены на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет с 9 по 13 апреля в Сочи. По итогам конкурса будет сформирован Всероссийский рейтинг, сообщает пресс-служба облправительства.