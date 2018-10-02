Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров, жители которых получили госуслуги в электронном виде

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По состоянию на 1 октября жители региона получили более 1 миллиона только федеральных услуг в электронном виде и с помощью gosuslugi.ru - это 8 место среди регионов РФ. С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг жители области совершили платежей (госпошлины, штрафы, налоги) на сумму в 113,3 млрд рублей. Это второй показатель среди регионов Приволжскогофедерального округа и 7 место в Российской Федерации, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети