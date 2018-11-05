Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России»

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Количество участников конкурса, которые прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию, с учетом иностранных участников составило 91 445 человек. В конкурсе 2017-2018 гг. на аналогичном этапе было 78 170 конкурсантов.По числу участников дистанционного этапа от федеральных округов России лидирует Центральный — на регионы ЦФО приходится 34,9% всех конкурсантов. На втором месте Приволжский федеральный округ с 17,8% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный (13,2%), Сибирский (10,2%), Уральский (9,7%), Южный (7,9%), Дальневосточный (3,6%) и Северо-Кавказский (2,7%) федеральные округа.В общероссийский ТОП-5 регионов по количеству участников входят Москва (20,2% всех конкурсантов), Санкт-Петербург (8,5%), Московская область (5,9%), Самарская (3,4%) и Свердловская (3,3%) области.Рейтинг активности в Приволжском федеральном округе возглавляет Самарская область с 19,07% участников. Следом идут Республика Башкортостан (16,21%), Нижегородская область (14,32%), Республика Татарстан (11,96%), Пермский край (7,84%), Саратовская область (6,06%), Удмуртская Республика (4,78%), Оренбургская область (4,22%), Чувашская Республика (3,44%), Ульяновская (3%), Кировская (2,81%), Пензенская (2,66%) области, Республики Мордовия (2,32%) и Марий Эл (1,31%), передает пресс-служба конкурса «Лидеры России».