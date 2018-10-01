Самарская область вместе со всей страной отмечает особый праздник - День пожилого человека

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- более 108 тыяч человек - старше 80 лет;- 350 вековых юбиляров;- более 60 тысяч ведут активный образ жизни."Это золотой фонд губернии", - отметил Дмитрий Азаров."Хочу сердечно поблагодарить всех, кто передает свой опыт, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Я рассчитываю на вашу поддержку и в тех устремлениях, делах, стратегических целях, которые мы опредедили вместе с жителями региона. Мы продолжим работу по созданию условий для активного долголетия на территории нашего региона. На меры поддержки людей старшего поколения в бюджете СО предусмотрены средства в размере, превышающем 7 млрд рублей. Это не предел", - подчеркнул губернатор Самарской области, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.