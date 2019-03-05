Самарская область включилась в процесс разработки дорожных карт нацпроекта «Цифровая экономика»

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На минувшей неделе в Москве состоялась первая стратегическая сессия «Определение методологии и приоритетов дорожных карт развития «сквозных» цифровых технологий Цифровой экономики». Организаторами мероприятия стали Центр компетенций по направлению «Цифровые технологии» (Госкорпорация «Ростех», Госкорпорация «Росатом»), АНО «Цифровая экономика, АО «РВК», Минкомсвязь России.Проектный офис цифрового развития Самарской области принял активное участие в дискуссии по вопросам определения технологических приоритетов дорожных карт развития «сквозных» цифровых технологий. Главным приоритетом Самарской области выбрано направление «Нейротехнологии и искусственный интеллект».В рамках стратегической сессии обсуждались технологические приоритеты развития «сквозных» цифровых технологий, методические рекомендации разработки дорожных карт в целях обеспечения их сопоставимости, распределение ответственности между участниками подготовки проектов, в рамках которых будут финансироваться мероприятия национального проекта «Цифровая экономика», передает пресс-служба облправительства.