Самарская область улучшила медальный зачет чемпионатов WorldSkills Russia

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В 2018 году участниками финальных соревнований впервые стали молодые профессионалы из всех регионов страны, что существенно повысило уровень конкуренции. В Приволжском федеральном округе наша область уверенно удерживает второе место.В общей сложности в этом году молодые профессионалы губернии завоевали две золотые, три бронзовые медали и два медальона «За профессионализм». Удачным оказался первый старт для наших юниоров (возрастная группа 14 – 16 лет). Одну из бронзовых медалей в копилку региона принесла команда в компетенции «Кузовной ремонт».Сегодня в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia включены четыре представителя Самарской области в компетенциях: «Веб-дизайн и разработка», «Поварское дело», «Визуальный мерчендайзинг» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Более того, впервые Самарская область получила реальный шанс быть представленной на международных соревнованиях.В течение года выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов проходил подготовку на лучших тренировочных площадках, чтобы отстаивать честь страны в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» на чемпионате Европы EuroSkills с 25 по 29 сентября 2018 года в Будапеште.Основной состав Национальной сборной будет объявлен Союзом WorldSkills Russia в ближайшее время, передает пресс-служба облправительства.