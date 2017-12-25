Самарская область присоединилась к Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз"

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Инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения Сызрани лейтенанту полиции Виталию Касимову, как нельзя кстати, пришлась борода Деда Мороза. Ученики начальной школы с большим удовольствием отвечали на его вопросы по правилам дорожного движения. Каждому из них хотелось порадовать полицейского Деда Мороза своим правильным ответом!Ведущий юрисконсульт Анастасия Хвостова в образе хитрой лисички приготовила ребятам викторину, но не простую, а новогоднюю. Восторгом светились глаза детей, когда за верный ответ к загадке каждый получал подарок .Вместе со старшим инспектором отделения по делам несовершеннолетних капитаном полиции Екатериной Семибратовой учащиеся начальных классов повторили правила личной и общественной безопасности и правила поведения в публичных местах. Ведь впереди всех ожидают новогодние каникулы и посещение массовых новогодних мероприятий. Ребята пообещали сотрудникам управления и лично полицейскому Дедушке Морозу соблюдать правила дорожного движения, не совершать недостойных поступков и уберегать от них друзей, не находится на улице без сопровождения взрослых поздно вечером и весь следующий год вести себя хорошо, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области