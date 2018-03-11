Самарская область представила туристский потенциал на международной выставке Интурмаркет в Москве
11 марта 2018 18:44
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"Хочу от имени правительства и от себя лично приветствовать всех гостей и участников выставки "Интурмаркет". Она обычно открывает новый сезон и приятно отметить, что выставка объединяет регионы России. Туризм начинает все больше влиять на развитие регионов, они все больше ему уделяют внимание. Туризм – сфера, которая может объединять много направлений и дает большой эффект в развитии экономики регионов. Те, кто это понял и включился в развитие туризма — они в выигрыше. У них вклад туризма в экономику составляет более 3%", — сказал на торжественной церемонии открытия выставки вице-премьер правительства Виталий Мутко.
Он напомнил, что в 2018 году завершается реализация первого этапа Федеральной целевой программы (ФЦП) развития туризма в России на 2011-2018 годы.
"Более 40 туристских кластеров будут созданы с поддержкой федерального бюджета, региональных бюджетов, частных инвестиций. И мы стоим на пороге, что делать дальше. Мы работаем над новой концепцией ФЦП, она будет иного толка. Ее задача и смысл – не просто развивать кластеры в регионах, но и оказать поддержку туристским направлениям, проектам, турбизнесу, перевозчикам. И мы эту работу завершим в этом году. Вклад туризма в экономику России составляет 3,5%, и это не предел. Поэтому я бы хотел пожелать регионам, крупному турбизнесу удачи в новом сезоне", — сказал В.Мутко.
"Самарская область представила туристский потенциал, на объединенном стенде ЧМ2018 международной выставки Интурмаркет", - пишет
руководитель Департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев в Твиттере.
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