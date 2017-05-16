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Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

16 мая 2017 10:49
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Самарская область потеряла даже низкую устойчивость
Губерния лишилась еще двух баллов и впервые вошла в группу аутсайдеров.

Рейтинг устойчивости российских регионов за апрель 2017 года опубликован сегодня на сайте прокремлёвского фонда. Самарская область опустилась в нём в группу регионов-аутсайдеров, занимающих места с 67-го по 85-ое, сообщает Засекин.ру.

Среди событий ушедшего апреля, расшатавших даже очень низкую устойчивость «территории самарского маховика» и впервые опустившие её в «зону ослабленного управления» эксперты «Петербургской политики» назвали «митинги и акции в Самаре с требованием отставки губернатора Николая Меркушкина, задержание и наложение штрафа на организатора разрешённого судом марша протеста в Самаре депутата Губернской думы Михаила Матвеева, увольнение главы областного департамента ветеринарии Сергея Овчинникова, выявление ФАС картельного сговора в сфере технического обслуживания и ремонта дорогостоящего медицинского оборудования в государственных медучреждениях региона и Постановление правительства РФ о переносе на 2018 год срока ввода в эксплуатацию самарского стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года».

В комментарии к рейтингу говорится и о том, что «вбросы информации о грядущих в мае отставках новой партии губернаторов (называются главы Калужской, Омской, Псковской, Самарской областей, Приморского края – падение от -0,2 до -0,3 балла) также выглядели как элемент неустойчивости положения губернаторов в целом».

Возглавляют апрельский рейтинг устойчивости российских регионов Белгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ленинградская область.

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Комментарии



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