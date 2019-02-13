Самарская область получит пять автоклубов в рамках нацпроекта «Культура»

242

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» в 21 регион Российской Федерации поступят первые 100 многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов) отечественного производства. Об этом стало известно на совещании, посвященном реализации мероприятий нацпроекта «Культура», которое провела заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.«Они будут представлены в четырех категориях: на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах, разработанных с учетом климатических и географических особенностей регионов», — сказала Ольга Ярилова.Самарская область подала заявку на пять автоклубов категории «ГАЗон Next» для Алексеевского, Волжского, Похвистневского, Сызранского и Сергиевского муниципальных районов.«Одна из основных целей нацпроекта — повышение доступности культуры. На мой взгляд, наличие автоклубов поможет нам наилучшим образом справиться с этой задачей даже в самых отдаленных населенных пунктах региона», — прокомментировал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.Все автоклубы оснащены звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии, который позволяет проводить мероприятия на любой доступной для проезда территории. Таким образом, у муниципалитетов появится возможность проводить культурно-массовые акции в тех местах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.Всего в рамках национального проекта «Культура» в период с 2019 по 2024 год в регионы Российской Федерации поступят 600 многофункциональных передвижных культурных центров, передает пресс-служба облправительства.