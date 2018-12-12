Самарская область получит федеральный грант в 217 млн рублей

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Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации принято 7 декабря 2018 года. В соответствии с ним 40 субъектов РФ получат гранты на общую сумму 19,9 млрд. рублей. Самарской области выделят 217 млн. рублей.По данным экспертов, на высокие результаты Самарской области и вхождение ее в рейтинг регионов топ-40 повлияла положительная динамика значений по таким показателям, как: отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета субъекта РФ, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации, уровень преступности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, суммарный коэффициент рождаемости.Напомним, что оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ проводится Правительством Российской Федерации ежегодно, начиная с 2008 года, и является по сути КPI глав регионов.В 2017 году Президентом Российской Федерации были скорректированы принципы этой оценки – теперь она проводится на основании 22 показателей, в результате чего формируются два рейтинга регионов по итогам работы: рейтинг по достигнутому уровню социально-экономического развития и рейтинг по динамике наращивания собственного экономического (налогового) потенциала.При этом субъектам Российской Федерации, которые заняли в рейтинге номер 2 места с 1 по 40-е место, выделяются гранты из федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.