Я нашел ошибку
Главные новости: 
В завершение экскурсии каждый гимназист получил в подарок Конституцию Российской Федерации.
Работники и ветераны прокуратуры СО провели для школьников экскурсию в музее прокуратуры региона
Каждый из проектов очень важен для города, поэтому администрация готова оказать организационную поддержку в реализации социально-значимых инициатив.
Елена Лапушкина встретилась с победителями конкурса Президентских грантов
После торжественного мероприятия ребята познакомились с развитием страны через изменение Конституции РФ, экскурсия в экспозиции Исторического парка оказалась весьма полезной - именно сейчас восьмиклассники проходят историю XX века.
В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта
Возбуждены уголовные дела по статье
В Сызрани ходе операции «Арсенал» полицейские выявили двух местных жителей, которые незаконно хранили оружие и боеприпасы
Задача фестиваля - повышение эффективности потенциала патриотического воспитания, заложенного в народных казачьих традициях.
В Самаре пройдет историко-патриотический фестиваль образовательных учреждений «Самарская Лука – центр притяжения казачества»
На этот раз зрителей ждет гастрономический спектакль.
В Политехе состоится очередной кулинарный поединок
Главным событием форума стала презентация проектов-победителей конкурса президентских грантов и выставка успешных практик реализации социальных проектов в регионе с 2016 по 2018 годы.
В Самаре прошел Форум социально ориентированных некоммерческих организаций
Важная информация для инвалидов и льготных категорий граждан СО
сегодня  Среда, 12 декабря, 17:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 66.5
0.26
EUR 75.62
-0.09
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарская область получит федеральный грант в 217 млн рублей

12 декабря 2018 15:27
92
Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации принято 7 декабря 2018 года.
Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации принято 7 декабря 2018 года. В соответствии с ним 40 субъектов РФ получат гранты на общую сумму 19,9 млрд. рублей. Самарской области выделят 217 млн. рублей.

По данным экспертов, на высокие результаты Самарской области и вхождение ее в рейтинг регионов топ-40 повлияла положительная динамика значений по таким показателям, как: отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета субъекта РФ, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации, уровень преступности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, суммарный коэффициент рождаемости.

Напомним, что оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ проводится Правительством Российской Федерации ежегодно, начиная с 2008 года, и является по сути КPI глав регионов.

В 2017 году Президентом Российской Федерации были скорректированы принципы этой оценки – теперь она проводится на основании 22 показателей, в результате чего формируются два рейтинга регионов по итогам работы: рейтинг по достигнутому уровню социально-экономического развития и рейтинг по динамике наращивания собственного экономического (налогового) потенциала.
При этом субъектам Российской Федерации, которые заняли в рейтинге номер 2 места с 1 по 40-е место, выделяются гранты из федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 декабря 2018  17:26
В завершение экскурсии каждый гимназист получил в подарок Конституцию Российской Федерации.
Работники и ветераны прокуратуры СО провели для школьников экскурсию в музее прокуратуры региона
В завершение экскурсии каждый гимназист получил в подарок Конституцию Российской Федерации.   Социум
10
12 декабря 2018  17:15
Каждый из проектов очень важен для города, поэтому администрация готова оказать организационную поддержку в реализации социально-значимых инициатив.
Елена Лапушкина встретилась с победителями конкурса Президентских грантов
Каждый из проектов очень важен для города, поэтому администрация готова оказать организационную поддержку в реализации социально-значимых инициатив.  Социум
8
12 декабря 2018  16:43
После торжественного мероприятия ребята познакомились с развитием страны через изменение Конституции РФ, экскурсия в экспозиции Исторического парка оказалась весьма полезной - именно сейчас восьмиклассники проходят историю XX века.
В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта
После торжественного мероприятия ребята познакомились с развитием страны через изменение Конституции РФ, экскурсия в экспозиции Исторического парка... Социум
49
Весь список

Здравоохранение
12 декабря 2018  14:53
Плюс закуплено 18 единиц нового оборудования.
Завершен капитальный ремонт детской поликлиники на Молодёжной
Плюс закуплено 18 единиц нового оборудования.  Здравоохранение
220
12 декабря 2018  14:45
Прививки от гриппа сделали почти 50% жителей губернии.
В Самарской области успешно завершается вакцинация против гриппа
 Прививки от гриппа сделали почти 50% жителей губернии. Здравоохранение
146
12 декабря 2018  13:12
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудован
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу
Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудования.  Здравоохранение
155
Весь список
Новости медицины
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
154
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
175
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
234
Весь список
Туризм
12 декабря 2018  10:11
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
155
11 декабря 2018  11:52
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
272
11 декабря 2018  10:37
Туроператор, из-за долгов которого самарцы застряли в Китае, попал под уголовную статью
Туроператор, из-за долгов которого самарцы застряли в Китае, попал под уголовную статью
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
208
Весь список
Образование
12 декабря 2018  16:18
На этот раз зрителей ждет гастрономический спектакль.
В Политехе состоится очередной кулинарный поединок
На этот раз зрителей ждет гастрономический спектакль.   Образование
64
12 декабря 2018  12:37
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
Старшеклассники могут узнать как же делается настоящий бизнес. Образование
106
11 декабря 2018  23:32
Такой результат побил прошлогодний рекорд и превзошёл все прогнозы организаторов.
Почти 700 тысяч школьников зарегистрировались в конкурсе "Мой первый бизнес"
Такой результат побил прошлогодний рекорд и превзошёл все прогнозы организаторов.  Образование
410
Весь список

Культура
11 декабря 2018  11:07
Кинотеатр
Кинотеатр "Самара" заработает на прежнем месте
Посетителей ждут шесть кинозалов по 50 мест Культура
245
10 декабря 2018  13:18
Кинотеатр в ТЦ
Кинотеатр в ТЦ "Парк Хаус" в Самаре снова заработал
Он открылся в третий раз. Культура
345
10 декабря 2018  12:53
На ВДНХ проходит выставка шедевров Самарского художественного музея В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев.
На ВДНХ проходит выставка шедевров Самарского художественного музея
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
328
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
123
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
409
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
654
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
550
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
884
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
809
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
550
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
578
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
878
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1085
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
968
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1354
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1740
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1813
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3032
Весь список

Мероприятия
Работники и ветераны прокуратуры СО провели для школьников экскурсию в музее прокуратуры региона
В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта
В Самаре пройдет историко-патриотический фестиваль образовательных учреждений «Самарская Лука – центр притяжения казачества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные