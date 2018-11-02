Самарская область поделилась лучшими практиками по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций

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Как отметила инициатор проекта, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, цель таких презентаций состоит в популяризации опыта регионов по поддержке СО НКО, развитии социального предпринимательства и вовлечения СО НКО в оказание социальных услуг. «Выясняется, что в каждом регионе есть своя фишка, свои новации, успехи. Мы стараемся все материалы размещать на сайте, делать их общедоступными, чтобы все заинтересованные лица, в том числе органы власти, смогли познакомиться с успешными практиками». Елена также подчеркнула, что в каких-то регионах большинство организаций, получающих возмещение из бюджета, – это бывшие бюджетные учреждения, а в каких-то – большинство составляют независимые НКО. Самарская область – пример смешанного подхода.В презентации приняли участие федеральные и региональные эксперты по НКО и социальному предпринимательству, представители органов государственной власти и некоммерческого сектора Самарской области. О том, как регион поддерживает социальноориентированные НКО, рассказал руководитель делегации, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области«Сегодня в Самарской области более 4,6 тыс. зарегистрированных некоммерческих организаций, и их число растет. Внастоящее время в регионе действуют различные программы господдержки СО НКО, была внедрена госпрограмма «Поддержка инициатив населения муниципальных образований», создан координационный совет по организации доступа к бюджетным средствам в социальной сфере. Мы считаем, что у нас хорошо поставлена работа по участию в конкурсе президентских грантов, ежегодно увеличивается и количество участников конкурса, и количество победителей, что для региона является большим плюсом. На базе нашей Общественной палаты организован «Клуб победителей», где НКО, имеющие положительный опыт участия в грантовых конкурсах, представляют свой опыт работы и обучают новичков, – рассказал Павел Покровский, обратив внимание и на проблемы. – Есть трудности в работе малых НКО, незаметных как для партнерских отношений, так и для СМИ. При этом успешные НКО уходят на федеральный уровень».Заместитель министра социально-демографического развития и семейной политики Самарской областив своем выступлении остановилась на работе координационного совета, который рассматривает большое количество различных вопросов, в томчисле реализацию комплексного плана по поддержке СО НКО до 2020 года.«Меры социальной поддержки мы оказываем в соответствии с законом о государственной поддержке СО НКО Самарской области, где общий объем субсидий составил 3 млрд рублей», – сообщила замминистра.Социально ориентированные НКО, занимающиеся благотворительной деятельностью, в Самарской области освобождаются от уплаты налога на имущество.«Имущественный вопрос является одним из самых сложных. В 2017 году было передано в безвозмездное пользование СО НКО 40 помещений общей площадью 3 тыс. квадратным метров, – отметила Марина Целина. – Огромную роль в развитии СО НКО играют ресурсные центры, где происходит обучение поставщиков социальных услуг».Руководитель направления Автономной некоммерческой организации «Ресурсный клуб» Самарской областивыделил в деятельности социально ориентированных НКО две основные проблемы: имущественный и кадровый дефицит. Ресурсный центр реализуетпроект, направленный на помощь вновь созданным малым и средним НКО при подготовке обязательной отчетности в различные органы власти. Помощь осуществляется на базе облачного сервиса, доступного по минимальной цене.Руководитель Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев», член Общественной палаты Самарской областипрезентовал уникальный проект, основная цель которого – формирование инклюзивногосообщества не только Самарской области, но и всей страны. Команда Алексея Транцева объехала 15 регионов России, чтобы найти молодых лидеров с интересными проектами. «Человек на коляске не может быть хорошим курьером, но прекрасно может администрировать различные проекты», – уверен общественник. По словам Алексея Транцева, его уникальный инклюзивный проект показал высокую эффективность по всей стране, мотивируя молодых людей с инвалидностью к активной общественной жизни.Еще один интересный проект – «Жизнь в движении» – позволил открыть первый пункт проката инновационных средств реабилитации для инвалидов: современные кресла-коляски повышенной проходимости с электроприводом, раскладные телескопические пандусы, ходунки,шагоходы, трости выдают абсолютно бесплатно. «Мы предоставляем людям их в тестирование, и они уже говорят, нужно им это или нет», – рассказал Алексей Транцев.Директор АНО ДО «Планета детства «Лада»ва представила опытработы негосударственной организации по предоставлению услуг дошкольного образования с централизованной системой управления. Сегодня в активе «Планеты детства «Лада» 49 детских садов в Тольятти, некогда бывших ведомственными учреждениями «АвтоВАЗа».«В нашей системе 14 тыс. детей и 3 тыс. сотрудников. Родители имеют выбор, куда вести детей: в госучреждения либо в учреждения по месту жительства в шаговой доступности, – отметила Ольга Корабельникова. – Среди проблем – нет стандартов программ дополнительногообразования. Мы не претендуем на финансирование, но если бы была возможность получения субсидий, то часть кружков была бы бесплатной. Также необходимо пересмотреть систему повышения квалификации работников».Исполнительный директор ассоциации «Совет спортивных федераций» Самарской областив рассказал о проекте-спартакиаде «Непобедимая держава». Спартакиада входит в тройку самых массовых детско-юношеских соревнований в области единоборств, наряду с Юношескими играми в Анапе и Олимпиадой единоборств в Санкт-Петербурге.«Цель спартакиады – сильная Россия, и этот девиз противоположен всем кризисным процессам и депрессивным настроениям. Это отвечает интересам страны, общества, внутренней политики. Спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава» – достойный ответ спортивной общественности вызовам нового времени», – считает Арсен Джалилов, передает тпресс-служба облправительства.