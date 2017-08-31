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Самарская область по показателю распространенности наркомании переместилась с первого на седьмое место в стране

31 августа 2017 21:28
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Первую тройку антирейтинга занимают Иркутская область, Приморский край и Сахалинская область.
31 августа в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось заседание координационного совета по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.

На заседании подвели итоги реализации в 2017 году мероприятий государственной программы Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения Самарской области на 2014-2020 годы». 

В Самарской области создана трехуровневая система помощи лицам, допускающим немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Зависимые имеют возможность пройти лечение и медицинскую реабилитацию в государственных наркологических диспансерах, социальную реабилитацию и ресоциализацию – в некоммерческом центре.

По данным министерства здравоохранения РФ, по итогам 2016 года Самарская область по показателю распространенности наркомании переместилась с первого на седьмое место в стране. Первую тройку антирейтинга занимают Иркутская область, Приморский край и Сахалинская область.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, добиться такого значимого результата позволила, в том числе, и отлаженная работа всех заинтересованных ведомств:

«В настоящее время на всех уровнях отлажена система межведомственного взаимодействия. И мы видим итоги реализации программы – в первом полугодии 2017 года число зарегистрированных врачами психиатрами-наркологами больных
наркоманией уменьшилось по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20%. Это позволяет прогнозировать дальнейшее улучшение наркоситуации на территории региона», - подчеркнул министр, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области. 
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Комментарии



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