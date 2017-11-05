Самарская область отметила День народного единства
5 ноября 2017 14:17
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«Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код. И День народного единства знаменует великую правоту — любить свое Отечество, гордиться им и почитать его», — сказал президент.
В праздничных мероприятиях в Самаре приняло участие около 15 тыс. человек. Основные торжества развернулись на площади Куйбышева. Днем вниманию посетителей предлагались выставки и тематические палатки, а к вечеру мероприятие продолжилось на большой сцене.
После выступления музыкальных и танцевальных коллективов на сцену вышли почетные гости праздника: глава региона Дмитрий Азаров и молодые профессионалы: волонтеры, военные, победители чемпионата WorldSkills — люди, которыми гордится и на которых надеется вся область.
«От всей души поздравляю вас с Днем народного единства», — обратился глава региона к присутствующим. «Этот праздник уходит своими корнями в историю страны. Более 400 лет назад наши прадеды отстояли независимость нашего государства, преодолели смуту, смятение и отчаяние, преодолели раскол и обрели единство», — сказал Дмитрий Азаров.
По его мнению, значимость этого события для российской истории трудно переоценить: именно оно создало платформу для будущих успехов, будущих побед страны.
«В этот день мы вспоминаем то, что нас объединяет — нашу родную землю, наших друзей, наших близких, наши духовные ценности, наши традиции и культуру — все это формирует единство российской нации, многонационального народа нашей страны, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это достижения не только России, но и нашей Самарской земли — здесь всегда люди жили в мире и согласии, при этом представляли разные этносы и конфессии. Мы объединялись и вместе побеждали. Мы и сегодня вместе строим стадионы, новые дороги, дома, современные предприятия, создаем будущее нашей страны и нашего региона».
Также глава региона обратился к молодым людям, стоявшим с ним на сцене. «Они молоды, но они уже много достигли. Я очень бы хотел, чтобы таких людей было как можно больше в нашей области, чтобы каждый молодой человек чувствовал возможность своей самореализации — в общественной жизни, на своей профессиональной стезе и каждый из нас вносил свой вклад в будущее региона», — заявил Дмитрий Азаров.
В этот день жители области с благодарностью вспоминают достижения предыдущих поколений. «Важно, чтобы наши ветераны чувствовали эту благодарность, чувствовали востребованность их опыта сегодня. Эти люди, создававшие историю самарского края, готовы щедро делиться своим опытом, душевным теплом с каждым из нас», — подчеркнул глава региона.
В заключение глава региона отметил: «Справедливость, единство, совесть, воля — это понятия, которые формируют нашу национальную идентичность. Они являются той основой, благодаря которой мы достигаем побед. И я уверен, что это позволит нам побеждать и в будущем, и на Самарской земле, и на международных площадках».
От имени молодых людей выступила мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Кристина Гнатюк. «В этот день мы ощущаем особенную гордость за нашу страну. Этот праздник символизирует не только достижения России, не только великие традиции, но и единство общества, — подчеркнула девушка. - Мы, Самара, великий город, который совсем скоро примет Чемпионат мира. Я уверена, что этот праздник спорта пройдет на самом высоком уровне, ведь вместе мы — одна великая страна, великая Россия!»
После поздравлений на сцене прозвучал гимн России. Вместе с хором его спели все собравшиеся на сцене. Кульминацией вечера стал концерт популярной группы Quest pistols show.
Отметить праздник на площадь пришли люди разных статусов и возрастов. Для пенсионерки из Самары Нины Глебовой посещение площади Куйбышева в День народного единства стало доброй традицией.
«В этом году я с интересом ознакомилась с выставкой Дома дружбы народов. И даже примерила несколько национальных головных уборов. Радостно, что разные национальности, населяющие губернию, живут в мире и согласии», — сказала самарчанка.
«Такие праздники помогают почувствовать, что ты — россиянин, — отмечает подполковник запаса, доцент военной кафедры Самарского университета Евгений Ривкинд. - Я и студенты рассказываем пришедшим на площадь о работе поисковых отрядов. Люди с интересом рассматривают нашу выставку. Они погружаются в историю и узнают новое о событиях Великой Отечественной войны. Без знания истории невозможно стать настоящим патриотом. Это хорошо, что сегодня люди вспоминают о своих предках, благодаря которым они имеют мирное небо над головой», сообщает пресс-служба облправительства.
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