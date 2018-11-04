Самарская область отметила День народного единства массовым спортивным забегом и танцевальным флешмобом

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Торжественные мероприятия в Самаре начались утром на второй очереди набережной, где стартовала масштабная акция «Мы – едины». Участие в ней принял и Глава региона. «Сегодня особенный праздник, наполненный глубоким смыслом – единства нашего народа, – отметил Дмитрий Азаров. – Более 400 лет назад люди разных национальностей, сословий, вероисповеданий встали на защиту нашей страны, сохранив ее традиции».Обращаясь ко всем участникам акции, Губернатор выразил уверенность в том, что благодаря объединению трудолюбивых, талантливых и доброжелательных жителей региона Самарская область вернет себе лидирующие позиции во многих сферах и отраслях. «Я горжусь тем, что родился и вырос в Самаре. Горжусь тем, что традиции нашей земли важны для каждого жителя. Я горжусь тем, что сегодня мы – едины», – отметил Дмитрий Азаров.После торжественной церемонии руководитель области дал старт массовому забегу «Самарская миля». Дистанция – 1586 метров, что ознаменовывает дату основания столицы нашей губернии. Участие в марафоне приняли тысячи горожан – самому юному участнику едва исполнился 1 год, а самому старшему – 79 лет. По итогам забега, на финише все участники получили памятный значок «Чемпионат мира по футболу Самара – 2018».На набережной в рамках акции «Мы едины» работали интерактивные площадки, на которых была представлена вся многонациональная палитра Самарской земли. В регионе проживает более 150 национальностей. На гастрономической выставке-ярмарке каждый желающий мог познакомиться с продукцией местных производителей и национальными блюдами.После осмотра площадок, на которых свои разработки представили самарские вузы, руководитель области присоединился к танцевальному флешмобу «Я танцую по Самаре», который прошел на склоне площади Славы. Более 500 танцоров – студенческая молодежь – провели большой мастер-класс для жителей города. Самарцы в стороне не остались – закружили в самом длинном хороводе под песню «Калинка», которая стала одним из символов Чемпионата мира по футболу в России.Торжества по случаю Дня народного единства проходят сегодня во всех городах и районах области и продолжатся до самого вечера, передает пресс-служба облправительства.