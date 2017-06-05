Самарская область не вошла в список лидеров по борьбе с коррупцией
5 июня 2017 13:23
88
идерами по борьбе с коррупцией стали 11 российских регионов, сообщили в Национальном антикоррупционном комитете. Организация изучила мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией, официальные отчеты и жалобы граждан во всех регионах страны с начала 2016 года.
В список лидеров вошли: Алтайский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, а также Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Тульская и Ульяновская области, передает RT. Они не только в полном объеме выполнили требования национального плана по противодействию коррупции, но и подошли к его реализации творчески, подчеркнули эксперты.
При этом большинство регионов выполняют требования плана либо не в полном объеме, либо формально. В 7 регионах экспертами НАК планов по противодействию коррупции вовсе не обнаружено, а в 36 регионах отсутствует в общем доступе, не обновляется или неверно заполнен раздел о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В ходе исследования были выявлены три региона-аутсайдера, в которых не была проведена вообще никакая работа.
Проанализировав жалобы граждан, эксперты пришли к выводу, что чаще всего их подают в Москве, Челябинской и Калужской областях. Жалобы касаются правоохранительной деятельности, нарушения имущественных прав, реализации соцпрограмм, сообщает "ФедералПресс".
Фото pixabay.ru/
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 июня 2017 13:37
В этом году акция пройдёт в четвёртый раз. Социум
68
5 июня 2017 13:23
Аутсайдерами назвали Москву, Челябинскую и Калужскую области. Социум
75
5 июня 2017 13:08
Это связано с принадлежностью земельного участка. Социум
102
Здравоохранение
5 июня 2017 12:49
Об этом говорится в приказе министра здравоохранения региона. Здравоохранение
117
2 июня 2017 17:42
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
251
2 июня 2017 16:54
Главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области Гаяс Ямбаев прокомментировал новость о... Здравоохранение
393
Туризм
2 июня 2017 11:08
Эксперты комитета по импортозамещению Министерства культуры Российской Федерации одобрили маршрут по Самарской области. Туризм
196
31 мая 2017 11:09
Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. Туризм
445
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
82
Образование
2 июня 2017 09:59
Следующий экзамен пройдет в пятницу, 2 июня. Образование
252
2 июня 2017 00:54
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. Образование
169
31 мая 2017 11:34
Результаты ребята получат не позднее 14 июня. Образование
226
Культура
5 июня 2017 14:00
Показ пройдет в большом зале кинотеатра «Художественный». Культура
68
5 июня 2017 11:51
Для участия в Академии приглашены 9 прославленных музыкантов мира. Культура
87
4 июня 2017 09:25
Фильм будет сопровождать живая музыка от самарских музыкальных перформансистов. Культура
243
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
137
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
266
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
584
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
393
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1381
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
794
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1512
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1608
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1800
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1613
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1280
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
865
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1177
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2443
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3442
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают