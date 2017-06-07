Самарская область не вошла в десятку самых привлекательных для жизни регионов
7 июня 2017 12:57
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Кадровое агентство hh.ru провело опрос в регионах России по поводу переезда, смены места жительства. В ТОП-10 самых преданных родным местам жителей вошли: Московская область (25% респондентов хотели бы ее покинуть, 13% - уехать за границу), Тюменская область (38% и 6% соответственно), Москва (23% и 21%), Краснодарский край (36 и 10), Татария (41 и 6), Санкт-Петербург (25 и 22), Владимирская область (36 и 14), Воронежская область (41 и 9), Новосибирская область (44 и 7), Ярославская область (42% и 11%).
Наименее привлекательными для жизни по оценкам местных жителей стали: Башкирия (55% и 6%), Ставропольский край (56% и 6%), Белгородская (64 и 0), Волгоградская (63 и 2), Омская (65 и 0), Томская (62 и 8) области, Алтайский край (65 и 4), Саратовская область (61 и 8), Приморский край (64 и 8), Челябинская область (68% и 7%), пишет СарБК.
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