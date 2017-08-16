Самарская область на втором месте по стране по взаимодействию с ГИС ГМП

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Федеральное казначейство представило на заседании подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 11 августа очередной рейтинг взаимодействия субъектов

Российской Федерации с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).



Самарская область оказалась на втором месте по стране с долей взаимодействия 98,62%, чуть отстав от Тульской (99,10%). В пятерку лидеров так же вошли Ульяновская, Курская области, и Ненецкий АО, сообщает пресс-служба облправительства.



Справка:



«Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах является информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами» (статья 21.3210-ФЗ).