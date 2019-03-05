Самарская область готовится к введению проектного финансирования в строительной сфере

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Сегодня, 5 марта 2019 года, по поручению губернатора Самарской областипервый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровёл совещание, посвящённое вопросам развития строительного комплекса региона.Участие в совещании приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, муниципальных органов власти, представители банков, саморегулируемых организаций, строительных компаний.По данным статистики, в настоящее время почти две трети всех инвестиций в жилищное строительство в России составляют средства покупателей, которые связаны с застройщиками договорами долевого участия (ДДУ).С 1 июля 2019 года девелоперские компании лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства покупателей будут поступать только на специальные банковские счета – эскроу.Министр строительства Самарской областирассказал собравшимся о том, как будет работать механизм проектного финансирования. Между дольщиком и застройщик теперь появится посредник — банк, гарантирующий взаимную ответственность. Средства на строительство застройщик получает от кредитного учреждения либо использует собственные. Застройщик сможет получить деньги со счетов эскроу после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации первого свидетельства о праве собственности.«Ужесточение правил работы в отрасли позволит раз и навсегда решить проблему обманутых дольщиков, а именно – исключить возможность их появления. К минимуму будут сведены риски появления долгостроев и потери гражданами своих средств, вложенных в строительство. Для строительного бизнеса реформа станет серьезным тестом на адаптацию. Застройщикам необходимо активизироваться и не ждать, что что-то изменится и будут послабления. До начала действия закона осталось меньше 4 месяцев. Банкам, министерству строительства Самарской области и застройщикам необходимо выстроить открытый диалог для оперативного сопровождения перехода на проектное финансирование, решения возникающих трудностей. Наша задача в том, чтобы создать условия для дальнейшего развития отрасли, перезагрузив ее и адаптировав под изменения федерального законодательства», — подчеркнул А. Нефёдов. передает пресс-служба облправительства.