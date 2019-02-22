Самарская область готовится к проведению весенних полевых работ

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21 февраля министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской областидоложил о ходе подготовки региона к проведению весенних полевых работ в рамках совещания под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации, состоявшегося в Казани.Своевременное проведение весенних полевых работ – основа выполнения стратегических задач по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом неоднократно говорил губернатор Самарской области: «Как отдельное направление было указано обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение уровня самообеспеченности молоком, мясом, овощами. Для Самарской области это тем более актуальная задача».По предварительным прогнозам, общая посевная площадь в Самарской губернии увеличится на 20 тыс. га и составит 2,1 млн га. В текущем году в целях реализации национального проекта «Экспорт продукции АПК» планируется пересмотреть структуру посевных площадей в сторону увеличения посевов высокодоходных и пользующихся спросом культур (кукуруза на зерно, лён масличный, соя, горчица, рапс).По словам Николая Абашина, потребность в семенах яровых зерновых полностью обеспечена. В наличии имеется более 100 тыс. тонн посевного материала, ведется его подработка. К началу посевной доля кондиционных семян будет доведена до 100%, в том числе элитных – не менее 10%.В хозяйствах региона ведется работа по закупке минеральных удобрений и средств защиты растений. До каждого муниципального района региональным филиалом Россельхозцентра доведен прогноз фитосанитарного состояния на текущий год.Структура тракторного парка с учетом технической готовности и коэффициента использования позволяет провести весенние полевые работы в оптимальные сроки. В весенней кампании будет задействовано 4 тыс. тракторов, 1,9 тыс. посевных агрегатов, в том числе около 800 современных широкозахватных посевных комплексов, передает пресс-служба облправительства.