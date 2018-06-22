Самарская область готовится к проведению Грушинского фестиваля
22 июня 2018 15:11
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В пресс-конференции приняли участие президент клуба авторской песни им. В. Грушина Борис Рафаилович Кейльман; вице-президент клуба авторской песни им. В. Грушина Ирина Николаевна Зверева. Председатель Самарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое отечество» Б. В. Ардалин, руководитель Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола – мое отечество» по городу Самаре Владимир Николаевич Карлов.
Как отмечают организаторы, в этом году проведение Грушинского фестиваля связано с тремя юбилейными датами: во-первых, сам фестиваль состоится в 45-й раз, во-вторых, 50 лет прошло с момента первого Грушинского слета в 1968 году, и наконец, организаторы решили посвятить праздник авторский песни еще одной знаменательной дате - 100-летию Всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи – организации, которая внесла большой вклад в сохранение и возрождение праздника авторской песни на самарской земле.
Организаторы отметили также, что за всю 50-летнюю историю фестиваля впервые переносятся сроки его проведения. На Мастрюковских озерах любители авторской песни соберутся не как обычно – в первые выходные июля, а во вторые выходные августа – с 9 по 12
число.
Основными задачами организаторы фестиваля по-прежнему считают сохранение памяти о подвиге Валерия Грушина, воспитание молодого поколения на примере этого героического поступка, поддержку и развитие самобытного уникального явления российской культуры –
самодеятельной авторской песни и поэзии, сохранение лучших образцов самодеятельной авторской песни и образцов её исполнения, поощрение и продвижение новых талантливых авторов и исполнителей.
Как отметил президент клуба авторской песни им. В. Грушина Борис Рафаилович Кейльман: «Столько лет фестиваль не теряет своей популярности и каждый год обретает новую аудиторию благодаря особой атмосфере, которая царит на Грушинской поляне, когда со всего мира съезжаются любители авторской песни».
Организаторы фестиваля бережно сохраняют его традиции, и в то же время каждый новый слет не похож на предыдущий. В этом году акцент будет сделан на представителей молодого поколения. Из 60 официально приглашенных исполнителей – молодые таланты.
Всего же в фестивале примут участие не менее 200 авторов-исполнителей. В день торжественного открытия фестиваля на главной сцене выступит оркестр из ста гитар. Участниками необычного творческого коллектива станут ученики и выпускники музыкальных школ Самары по классу гитары.
Еще одним сюрпризом организаторов будет приглашение Самарского городского симфонического оркестра, который пройдет по тропам фестиваля и пригласит гостей на церемонию открытия. Впервые в 2018 году на Грушинской поляне пройдет конкурс лагерей, организацию которого возьмут на себя «комсомольцы».
Найдет свое отражение и тема проведения в России Чемпионата мира по футболу ФИФА – 2018. На фестивальной поляне состоится матч «Сборная фестиваля – сборная мира», в котором, в частности, примут участие Олег Митяев и Ромарио.
На празднике также планируют организовать чествование 3,5-миллионого гостя фестиваля.
Охрану порядка на фестивальной поляне будут ежедневно обеспечивать 200 полицейских, в период проведения главного ночного концерта на горе число сотрудников правопорядка будет увеличено до 400 человек.
Во время фестиваля, как и прежде, запрещается продажа алкогольных напитков, пива и пивных напитков (кроме предприятий, оказывающих услуги общественного питания), пиротехнических изделий, прохладительных напитков в стеклянной и жестяной таре, лазерных указок. Запрещается использование звукоусиливающей аппаратуры и музыки, не соответствующей музыкальному формату проводимого фестиваля.
В связи с ограничением въезда на фестивальную поляну в период демонтажа оборудования Форума «iВолга - 2018» въезд на поляну начнется только с 8 августа. Билеты на въезд транспорта вводятся в связи с ограниченным количеством мест для парковки и необходимостью обеспечения антитеррористических мероприятий, безопасности фестиваля на территории лесного фонда. Стоимость билета на въезд и неохраняемую парковку составляет 1 000 рублей. С 15 июля начнется продажа билетов он-лайн на сайте клуба имени Грушина.
С подробностями о подготовке к проведению фестиваля, а также с его полной программой можно ознакомиться на сайте Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина и на официальном сайте Правительства Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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